口罩小姐賽果被指「造馬」　評審王丹妮偏好「師姐」王詠珩？

《尾二一屆口罩小姐》賽果出爐後受到不少人質疑，有人更認為外形亮麗、上鏡的「師姐」王詠珩應該奪得冠軍而非「聞西」梁茜童。準賽當晚由王丹妮、谷德昭、張敬軒三位擔任評審，王丹妮今日（16/09）出席代妝品牌活動時接受《香港01》訪問，直言賽果是由幾位評審的綜合評分計算出來，並不存在「造馬」。



王丹妮出席品牌活動。（陳順禎攝）

王丹妮坦言：「我都投好高分（畀師姐），但係有好多因素。始終我哋做評判嗰段時間真係冇見過咁多位口罩小姐真面目，都係透過睇之前節目或者睇當日表現，加埋三位評判去畀當日分數。例如師姐當日穿着我真係畀好高分，因為我都會想着，其他幾位例如MK（黃僥霖）都好有個人風格，同埋要做到突破。」她表示，因為口罩小姐始終戴住口罩，所以評分主要圍繞住娛樂性、整體表現等。

王丹妮解釋《尾二一屆口罩小姐》賽果真係選出嚟。（陳順禎攝）

她續說，揀女仔第一件事是看靈魂之窗的眼睛，第二就是她有沒有拼盡最力，之後就是睇身材，說：「因為睇唔到樣，所以要睇身材均唔均勻，對答流唔流暢，講嘢要有笑點同埋要有諗法。」王丹妮在「聞西」梁茜童和「師姐」王詠珩點樣選擇，誰較高分？她回答：「呢啲唔可以透露㗎，因為對其他參賽者好唔公平。我由5到9分都有，所以真係要睇整體分數。」

日前王丹妮和老公羅孝勇為黎明新歌《一生幸褔》擔任MV男女主角。（陳順禎攝）

日前王丹妮和老公羅孝勇為黎明新歌《一生幸褔》擔任MV男女主角，她表示要多謝黎明給予機會，因為歌曲有寓意又甜蜜又拍得開心。提到兩夫妻的相處，她直言小吵鬧一定會有，但都會很快就和好。她說：「唔好咁着，好多嘢傾完攬返錫返啖就冇事，好多嘢都要慢慢學習返嚟，最緊要係有一齊行落去嗰個心。初初拍拖真係會嬲一日，但係佢都識做嘅，佢識氹我。如果真係出大事佢會去花墟買札玫瑰送畀我，我見到玫瑰就會下咗啖氣，反而我又會煮返餐好餸畀佢。」