梁詠琪爆7歲女愛上Blackpink　爸爸媽媽陪女兒勁歌熱舞：好傻咁

梁詠琪（Gigi）今日（16/09）出席時裝品牌活動。早前她前往台灣拍攝電視劇《聰明鎮》，接受《香港01》訪問時直言花了三個月，雖然拍攝時間頗長但還是值得，因為她真的十分喜歡劇本。她說：「從來冇試過呢啲驚慄劇，又未試過唔化妝，控制慾強但係又對個女心情善良嘅媽媽，真係冇接觸呢類角色。」



梁詠琪（Gigi）今日（16/09）出席時裝品牌活動。（陳順禎攝）

她表示，拍攝時十分掛念女兒，還好三個月「話咁快就過」。她透露，三個月的拍攝期間自己幾乎每天都和女兒通電話解相思之苦。她說：「我都同佢講，唔使擔心媽咪，我喺呢度好多friend。返到嚟之後又好似佢好似大過咗咁。」

陳穎欣、余香凝、梁詠琪、廖子妤。（陳順禎攝）

9月開學，梁詠琪除了工作之外還十分關心女兒的學習，公餘的時候也會抽空陪小朋友溫書。她說：「睇佢練寫中文嘅時候，真係會諗返以前自己究竟係點捱過嚟嘅呢？中文原來真係幾難！不過自己當時都捱到，咁對佢應該冇問題。」她續說，其實學中文可以由電影或是街上的中文字學起。有沒有帶小朋友睇《合家辣》？她回答：「冇呀，《合家辣》好似...我同我先生都諗過好似有啲場面笑話好似睇唔明，等佢大個啲先。」

梁詠琪表示女兒最近迷上韓國音樂，還會一家人在家勁歌跳舞。（陳順禎攝）

梁詠琪、老公與7歲女兒的關係十分好，她透露最近女兒迷上了韓國女團Blackpink，平時在家中會一齊聽歌之外，老公還會與女兒一齊跳Blackpink舞。她說：「佢好鍾意韓國音樂，我哋會一齊睇！一齊追星！我哋會一齊喺屋企勁歌熱舞，哈哈，會一齊拍一啲video，好傻咁，不過當然留返自己睇就算。」