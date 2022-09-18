專訪｜G.E.M.提點後輩北上要有自己歌　翻唱唔長久：會成過眼雲煙

受疫情影響，不少香港藝人索性舉家移居內地。而早已打開內地市場嘅G.E.M.(鄧紫棋)，原來已經兩年未返香港，掛住親朋友好友的同時，G.E.M.原來亦有關注香港樂壇的動態，並透露與她同公司的一位男歌手，其作品更是她的單曲循環系列……



G.E.M.透過Zoom接受訪問，透露兩年多未有返香港。

兩年多未有返香港，G.E.M.坦言最掛住係屋企人以及朋友，父母因早已退休，時間比較彈性，所以曾到上海探訪，而妹妹因工作關係，所以一直只能透過facetime見面。「朋友就更唔使講，全部都已經變晒網友咁。」內地市場競爭激烈，長時間留守似乎是必須，就好似《聲生不息》後，曾比特選擇長駐，並參加另一節目《披荊斬棘2》。G.E.M.早年因《我是歌手》打開內地市場，不過在她來看，留守並非最重要。

14首MV以音樂連續劇釋出，與樂迷「追劇」快到尾聲，G.E.M.感到不捨的同時亦打算將MV寫成小說出版。

「我覺得係要有自己作品，因為內地雖然有好多機會，但絕大部分，包括我嗰時上《我是歌手》都係翻唱，所以一定要有自己作品，如果唔係都係會成為過眼雲煙。節目之後關注度可能會暫時喺你身上，佢可以幫你打開知名度，而改編歌曲會令大家了解你嘅風格，但翻唱我覺得唔係一條長久嘅道路。要唔要長時間留守，我又覺得唔一定，因為近年好多線下活動因疫惰而取消或改期，變成好多嘢都網上做晒，所以最重要都係作品，有埋你嘅聲音在內，就可以跨越地理界限。」

G.E.M.雖然人不在港，但談及香港樂壇時，她瞬即「點名」Gareth.T（湯令山）。「覺得佢有好才華，我好鍾意佢嘅諗法，而佢嘅作品係我平時會想單曲循環。（會唔會有機同呢位同事合作？）係喎！你唔提我都唔發現同佢係同事，哈哈！我唔排除任何合作機會。」

G.E.M.與湯令人同為華納歌手，要合作真係唔難。（IG圖片）

閉關半年，帶著大碟以及14首MV回歸樂壇，G.E.M.多了編劇與監製的身份，而近日，她更沈迷於「作家」的身份。事關她本為興趣將MV的情節以文字記錄下來，誰不知樂迷對MV的討論及疑問，令她有感「要真係出本小說先得」。除此之外， G.E.M.在各大小平台漁翁撒網式留言，亦成了樂迷的討論話題。「我寫呢集碟時，不時都會祈禱，而上帝回答我的方式有好多種，有時會係朋友解答、有時會係我翻書得到一個訊息、有時係睇聖經領略到，而我今次周圍去回覆樂迷，係有少少刻意帶大家去感受得到啟示嘅過程，而不只喺我嘅曲詞中所得到嘅訊息。」

G.E.M.認為要喺內地佔一席位，最緊要係有自己作品。

16歲出道，一轉眼已經14年，G.E.M.坦言從未想過如果唔入行的話會做什麼，只有諗過唔做歌手的話，自己可能依然都會係創作人。「原來我創作形式唔係只限於音樂上，只不過我需要時間去build up嗰一邊嘅觀眾，我會覺得只要我繼續做創作，無論係咩形式，我覺得都係有可能。」G.E.M.曾經認為自己的生活就是唱歌與寫歌，但如今她明白創作人是她的工作，並非一定要用音樂令自己的人生更有意義。「以前我成日講我係為音樂而生,我而家會話音樂係我生命一部分。我有好多途徑令自己生活有意義，簡單到可能係整個早餐比自己食。我覺得開始邁進想要嘅生活當中，所有嘢都比較純粹，件事做咗對自己有意義，而唔係心不甘情不願。其實只要係自己想做，就算遇到問題都會較易克服，我而家係喺呢個狀態當中。」