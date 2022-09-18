陳柏宇重提當年「要B唔要狗」事件　直言寵物交好友照顧非壞事

陳柏宇（Jason）周三（14/9）於個人YouTube頻道「陳柏宇 Jason Chan」上載一條影片，講述到「香港拯救貓狗協會」體驗貓義工的日常工作，除了清理貓貓的住所及廁所以外，還細聽義工與流浪貓之間的故事，當中Jason更重提早年被誤會為了囡囡（Abigail）的出生，而棄養寵物一事。

Leanne在2018年9月誕下女女Abigail，二人榮升父母。（Instagram@ckw720）

現年39歲的Jason，於2017年與老婆符曉薇（Leanne）拉埋天窗，當時二人養了四隻寵物，分別有兩隻貓及兩隻狗。他講述兩隻貓原本就住在一起，而愛犬VV及Bessie是他與太太結婚後才住在一起，由於相處時間較短，所以兩隻狗狗為了爭地盤經常打交。當時Leanne宣布懷孕，而初為人父的Jason束手無策，因此就在接受訪問時就表示，其中一隻狗可能會交由朋友照顧，此言論一出引來不少愛寵人士抨擊，直指Jason「要B唔要狗」。

陳柏宇重提當年被誤會。（YouTube/@陳柏宇 Jason Chan）

影片中，Jason重提此事件：「我印象當時有一個爭議，我兩隻狗打架打得好犀利，我喺訪問當中講過，可能要將兩隻狗分開住，跟住我就被人話『有冇搞錯呀？棄養！』我都未棄，我都要諗㗎，係咪先？呢啲係最壞打算。」隨後表示面臨狗狗為地盤而打架的情況，把愛犬交給朋友照顧未必是件壞事：「好喇，我唔棄喇，盡我能力唔畀佢哋打架，然後有一隻被打死咗，咁係咪一個好好嘅結果呢？我認為唔係。」最後他直言自己的話語具有爭議性，因為這些話題不是很多人願意討論，所以他為此表示：「呢啲話題就係要討論，幾時都要有同理心，永遠都係嘗試去解決問題，而唔係製造更多問題。」

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