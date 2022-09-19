有個閨密叫祖藍｜炎明熹爆望30歲結婚　竟然要似一個卡通人物

由王祖藍擔任主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，昨（18日）於TVB播出第八集，這集嘉賓請到新一代人氣王炎明熹（Gigi）。Gigi在製作組安排的「閨密快問快答」、「潮語知多少」、「猜猜畫畫」及「代溝測試」環節中，先後展現古怪思路，令祖藍與製作組連番黑人問號。

Gigi好多時候都會講出好無厘頭嘅答案或者說話，令到祖藍同製作組成日都黑人問號。

但是Gigi內心世界也不難理解，與一般17歲中學生無異。Gigi透露在學校中有兩名要好的閨密，除了會協助她在網上上課，也會不時與她分享心事及為其打氣。Gigi談到戀愛方面，一早已計劃好戀愛之路，早與家人商量好理想結婚年齡為30歲，並透露理想對象要像多啦A夢，令祖藍哭笑不得。

其實Gigi喺節目入面做每一樣嘢都好認真。

Gigi憶起參加《聲夢》比賽時，初期完全融入不到其他學員之中：「大家圍埋一齊傾偈，我就坐埋一邊，我比較怕醜同慢熱，有時我要諗到傾咩我先想講，否則停咗喺度我會好尷尬。（王：真係覺得自己外星人？）係，依家會主動同佢哋傾偈。（王：點解會咁？）應該嗰時未知道點樣同大家溝通得良好啲，或者驚自己將話題終結。我覺得自己成日都九唔搭八，有時我聽唔明人哋某啲用語，我會畀咗反應先，然後就偷偷地喺屋企查番個term係咩意思。」祖藍聞言即勉勵Gigi：「其實你唔使怕話畀人聽『我唔明』。」Gigi聽畢即一臉認真兼連連點頭，十分可愛。