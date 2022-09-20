蘇民峰批黃嘉雯眉粗揸車易出意外　分析人心地要識睇一樣嘢！

由蘇民峰拍住4位主持人分別有倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、陳國麟（Doniven）、黃嘉雯（Carmaney）主持《呢鋪開乜︰開壇》節目，解答風水命理疑難，蘇師傅今集會教觀眾點樣揀車牌同顏色，可以催運旺情。

點樣揀車牌同顏色，可以催運旺情?

節目一開始各位主持為蘇師傅寫一個自訂車牌，分別是Amber送「S」、 Carmen送「S0 CAR」、Carmaney送「FSS 168」、Doniven送「S0 C FU」車牌號碼，帶出今集環繞車的主題。蘇民峰話當年考車，要2次才過關，Carmaney要考3次。蘇師傅話考得多同Carmaney眉粗大膽有關，又批她開車易出意外。不過Carmaney斬釘截鐵話未遇過意外，就連車都未試過揩花。當師傅被人「拆招牌時，她自爆秘密話︰「我每次去到唔識嘅地方，揸唔掂都會話搵人幫手。」原來秘密武器全靠賣萌，搵「兵」搞掂。蘇師傅話眉毛代表手，所以崩眉會易斷手斷腳，假如有打直一條紋，穿過眉會造成「左穿頭、右撞車」。而眼珠大細可以看出一個人心地，蘇師傅後晚教你睇。

Carmaney靠賣萌，搵「兵」搞掂

蘇師傅又講到寒熱命人在揀汽車顏色時有很大分別，他又自爆第一架車，因為揀錯藍色，最終搞到炒車total loss收場，好在人冇事。