新生代女團COLLAR熱愛寵物,COLLAR的粉絲當然識做為偶像送上驚喜!日前,COLLAR後援會又再出動,以COLLAR名義齊做義工,身體力行送狗糧到偏遠山區,並在炎熱的天氣下,大汗疊細汗以人手將多箱狗糧搬運上山,愛心爆棚!

事後,後援會將當日運送狗糧的成果及過程放上Facebook,並謂:「今日後援會義工日已完(圓)滿結束,感謝每位到場幫手嘅領粉(COLLAR粉絲),你哋喺最好嘅,辛苦晒」,而後援會這個Post火速得到COLLAR成員Marf(邱彥筒)的留意及轉發,出道前是獸醫護士的Marf大讚粉絲的善心,她表示:「辛苦了!!好好休息!Bless all the kind and beautiful souls」。其實除了Marf之外,隊中的芯駖(李芯駖)同樣心繫毛孩,二人更曾低調孖住上參與寵物義工活動。

點擊下圖觀看相關圖片: