莊思明蝕千萬要儲錢搞婚禮　唯一唔滿意楊明仲未求婚

藝人莊思明對男友楊明義無反顧多年，即使楊明年前疑因醉酒駕駛而惹上官非，都對他不離不棄。數月前楊明的食店生意更一落千丈而導致全線結業，莊思明更立即出來向大家說因為轉型為網上生意會賺更多，一副女主人的姿態，原來莊思明與楊明已經到談婚論嫁的地步。

楊明的食店已經全線結業 (ig@matyeung)

莊思明與楊明拍拖6年，外界對他們二人一直不寄予厚望，更有人認為他們不能走進婚姻的路。莊思明都選擇對楊明這幾年給予無限的支持，就算楊明捲入醉駕事件而未有審訊結果，莊思明都已經非君不嫁，懶理四周的流言蜚語。更指若通關的話，莊思明的父母來香港見證她的婚禮，不排除隨時正式註冊做楊太。

楊明捲入醉駕事件。(廖雁雄攝)

最近莊思明接受其他傳媒訪問，指大家都知道她爸爸是馬來西亞拿督，以為她的家底很豐厚，但她卻說其實早前食店全線結業已經賠了很多錢，經計算後應該有過千萬，所以就算家底有多豐厚都會有花光的一天。莊思明亦有說楊明醉駕事件的律師費也是一個很大的開銷，要儲多一點的錢才可以辦婚禮。

莊思明說其實早前食店全線結業已經賠了很多錢 (ig@lisa_chng)

而對於楊明，莊思明就對他的性格很滿意，但覺得未夠好的是楊明仍然未向她求婚。而楊明亦十分珍惜這個女朋友，對他每一件事都盡心盡力，所以結婚是在他的計劃之中。楊明除了有這個100分的女朋友外，還有一個支持他的公司，即使楊明形象負面，TVB仍然給予他很多機會發展。最近更離港到內地參與王晶的劇集《一舞傾情》，在劇中飾演男主角，莊思明亦有份參演劇集。