63歲艾威現身廣西酒吧商演　環境簡陋網友嘆：年紀這麼大，不容易

近年不少港星北上工作，除了拍戲之外，還不時直播帶貨或出席商演。日前，有網友曬出艾威在廣西酒吧商演的片段，引起熱議。



艾威於廣西酒吧出席商演。（微博@艾威）

相中的艾威身穿黑色貼身上衣同穿窿褲，與以前無太大變化，他站在台上賣力演唱Beyond的《海闊天空》，配合音樂擺動，狹窄的舞台，地下滿是紙片，看得出環境一般，期間還有群眾拎手機影相，不過亦有網友表示「不認識」，還有網友留言指艾威的出場費只有1.2萬，比起其他明星動輒幾十萬的出場費格外便宜。

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8月尾，李彩華同樣於廣西出席商演，雖然環境簡陋，但費用高達48萬（約53.5萬港元），而有指黃日華、黎耀祥出場費15萬（約16.7萬港元），苗僑偉20萬（約22萬港元），去年吳啟華於內地商演，15分鐘要價20萬，還是相當可觀。

李彩華出場費頗高。（視頻截圖）

今年63歲的艾威由1979年出道至今，雖未能大紫大紅，但卻是不少觀眾熟知的綠葉，無論正派、反派都演繹得入木三分。幾年前，前妻Lisa Chan患上子宮肌瘤，他依然不離不棄，甚至花光積蓄為對方治病，可惜的是，這對患難夫妻未能攜手共度餘生，兩人在2020年離婚，不過依然是朋友。

艾威91年認識圈外太太Lisa，二人02年結婚一直甘苦與共，2014年Lisa患子宮癌時，艾威更曾花掉百萬積蓄幫助太太醫病。（網上圖片）