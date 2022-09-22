港姐泳衣環節被點名批評 梁思浩：提出問題嘅人係幾啄住TVB

梁思浩、關寶慧現身《獎門人》錄影，更以萬聖節造型現身，同埋還有馬蒂露、羅泳孄、古天祥及伍韻婷。（梁碧玲攝）

藝人梁思浩、關寶慧今（21日）齊齊現身TVB節目《嘩鬼無敵獎門人》錄影，二人事隔多年後再參加該節目都大表開心，同隊的他們更在玩遊戲時綜藝效果十足，事關在玩「吹兵兵波」環節時，關寶慧在第一次成功後，一直都失敗收場只是在吸空氣而已，而梁思浩張大口，表情緊張十足都未能成功，看得現場觀眾笑到見牙唔見眼。

梁思皓透露將會開拍《通靈王》第二輯。（梁碧玲攝）

在接受訪問的時候，關寶慧就揚言自己已有十多年時間沒有上過獎門人節目，而在旁的梁思浩則是與TVB決裂18年後，最近才破冰回巢再重返該節目，令他們感到相當開心，還勾起他們不少回憶。原來梁思浩最高紀錄贏得68萬獎金獎品，而關寶慧最厲害只係贏得床褥而已，對比之下落差相當大。

獎門人曾志偉今日如常為節目錄影，但沒有接受傳媒訪問，不回應余黎青萍事件。（梁碧玲攝）

而被問到梁思浩再重返TVB還做監製兼主持節目《通靈之王》心情如何，他則表示：「開心，今次18年後返嚟《通靈之王》收視、口碑，所有嘢係令我非常之感動。（會唔會請關寶慧上節目？）會，我第二季邀請。」言下之意會開拍第二季？除了提到綜藝節目之外，講起會不會拍劇一事，關寶慧就表示：「我就有傾緊，舊年開始已經傾緊，有啲嘢未公開住。」而巧合地梁思浩亦揚言也一直在傾談中，看來成事的話應該會在公仔箱再看見他們的好演技。

麥美恩亦以萬聖節造型拍攝獎門人。

另外，提到日前有監警會在討論涉及虐兒案件情况的會議上時，批評現時電視及電影涉及色情及暴力的元素非常氾濫，更要求電檢處等相關部門看清楚，還點名舉例指出TVB香港小姐競選的泳裝問答環節，佳麗們的衣著「少布到不得了」、「點解要著住三點式泳衣嚟答問題呢？」等，就事件問到他們的看法，關寶慧二話不說：「香港電視尺度已經細度唔細，咁泳衣係一個選美恆久以嚟嘅環節，咁我覺得係幾奇怪嘅講法，其實一路以嚟點解啲戲會分幾多級，就係咋嘛，人哋分好咗冇嘢可以頼。」

關寶慧的觀點梁思浩亦大表同意，他表示：「香港條線係set 得幾高，如果你哋有睇日本、泰國仲離譜，變咗香港條線係緊守得幾好嘅。所以我唔覺得選美着泳衣有咩問題。」及後他還表明：「提出呢個問題嘅人，我夠膽講一句係幾啄住TVB。」