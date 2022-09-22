林作被梁嘉琪踢爆頻上廁所　自誇小便如排洪：我有少少囂

由敖嘉年、梁嘉琪主持的香港開電視首個處境喜劇節目《嘉嘉醫療自助班》，與觀眾一同探討各類健康問題。本周六（24日）以前列腺為主題，邀得林作擔任嘉賓。向來敢言的林作，自誇前列腺強勁，小便時亦如洪水般澎湃。

林作與大家一同探討前列腺問題。

節目中，兩位主持跟林作與醫生探討前列腺的健康問題，期間林作認為自己前列腺非常健康，笑言自己這方面比較強勁，他說：「我應該好健康，屙尿好似洪水咁。」而身旁梁嘉琪即踢爆林作如廁頻密，引來敖嘉年反問：「點解你成日留意住佢（林作）去廁所？」梁嘉琪即哭笑不得表示：「我成日問（工作人員）而家等緊咩？哦，原來林作去咗廁所；不過我覺得佢（林作）非常健康，佢飲好多好多水。」

呢集都幾好笑！

林作與敖嘉年即場誠實評估自己的前列腺健康程度，問到林作要在節目探討前列腺，可有感到尷尬？他表示向來講話毫無禁忌，甚麼話題都適合；被梁嘉琪問到他可有關於前列腺的問題問醫生？林作即抵死表示：「有，我想抑壓少少自己前列腺方面，因為我覺得表現太好，令到我有少少囂。」他續稱自己好開放，若身體出現問題，會第一時間求醫，更笑指要感謝母親：「我覺得自己身體構造比較好，無論係外在還是內在，所以多謝媽咪。」