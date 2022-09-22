郭富城好爸爸同小朋友玩公主遊戲　囡囡係Elsa：手指指我就要變冰

郭富城今日（22/09）出席麥當奴宣傳環保的活動，記者會他大談有關環保的心得，還表示一早已從生活入手，教導家中的小朋友怎樣身體力行環保。他接受《香港01》訪問時說：「出街食飯嘅時候，會同佢哋講唔好亂咁點嘢，夠食就好。」



郭富城今日（22/09）出席麥當奴宣傳環保的活動。（陳順禎攝）

郭富城是公認的好爸爸，被問到星期六、日與家人的活動時，他就說：「我一直都同太太搵一啲啱小朋友嘅地方去旅行，雖然而家唔能夠好方便出去，但係香港都有一啲好方便好靚嘅地方。只係大家用心感受，香港好多地方都好靚。」小朋友會不會「扭計」想爸爸多些陪伴？他回答：「佢唔扭計爸爸都會陪啦，應該嘅。」

郭富城是公認的好爸爸。（IG圖片）

他續說，自己不時都會陪小朋友一起玩耍或是在睡前讀故事書。他說：「小朋友鍾意聽故事，呢本圖書正正就做到呢樣嘢。我又唔係每晚都同佢講故事，因為我自己都有工作，間唔中囉。」讀什麼故事？他笑言平日還會和小朋友玩Elsa公主遊戲，說：「梗係公主啦！而家佢哋最鍾意梗係Elsa！佢話要冰呀，手指指我就要變冰，咁咪唔郁囉。」小朋友是公主，那麼郭富城扮演什麼角色？他回答：「我咪爸爸囉，父皇！」

郭富城表示希望小朋友的生活盡量，暫時不想他們有太多曝光。（陳順禎攝）

談到工作近況，他表示自己即將會拍攝一套愛情電影之外，還說正在計劃下年的紅館音樂會。他說：「公司都籌備緊，希望出年可以喺紅館。希望下年大家都鬆綁晒。大家可以有返個好正常生活，有旅客嚟香港，過返好開心嘅生活。我哋演唱會都籌備緊，希望出年係一個好時機。」郭富城會不會帶埋囡囡上台表演跳芭蕾舞？他回答：「我暫時又唔係好想佢...有時你都知我唔想咁高調，小朋友簡簡單單好啲。我太太有時做推廣，偶然拍到小朋友，都有問：『可唔可以大嗰個嚟拍廣告？』我自己就覺得，暫停唔係咁適合住，等佢生活簡單啲，或者將來有機會，緣份啦。」