MC助手YeeYee繼續貼身服侍張天賦 TG谷表示不會向洪嘉豪道歉

月初歌手張天賦（MC）與洪嘉豪（嘉豪）一同舉辦一連3場的演唱會，令兩邊的歌迷都十分興奮，二人於演唱會後接受訪問時表示將會各自開騷，早前洪嘉豪已經公布了將於11月在西九竹翠公園舉行，而MC演唱會日期及舉行地點則尚未確定。近日有傳MC歌迷會管理員（Yee Yee）在TG中自爆MC的演唱會日期及時間，指MC紅館演唱會將緊接陳奕迅演唱會後的檔期舉行。Yee Yee除了自爆演唱會資訊外，更於早前在TG中的言論過於惹火，Yee Yee嘲嘉豪的歌曲悶及嘉豪粉絲於演唱會中製造垃圾，令歌迷感到不滿。

有傳MC的演唱會將會緊接陳奕迅演唱會後的檔期舉行 (胡凱欣 攝)

Yee Yee後又再強調非嘉豪引薦MC入華納，MC和嘉豪更不是「一直以音樂伙伴的姿態相伴」，不少網民認為Yee Yee的言論有失身份，不顧MC與嘉豪多年情誼。雖然「賦豪」出席活動時異口同聲表示事件不會影響兄弟感情，但網民始終認為Yee Yee應向嘉豪道歉。前日（21日）有網民發文指曾私訊Yee Yee，問她覺得公開批評嘉豪是否太過份及有沒有想過要與嘉豪道歉，而Yee Yee亦有回覆：「有冇諗過其實我哋兩個係識？我對佢嘅睇法佢一向好清楚，更加唔需要道歉。有啲野（嘢）喺粉絲層面真係唔需要理會太多，專心支持你哋想支持嘅人就夠」，網民對於Yee Yee不肯道歉感到十分憤怒。

「賦豪」日前出席活動時異口同聲表示事件不會影響兄弟感情，但網民始終認為Yee Yee應向嘉豪道歉。（IG圖片）

昨日（22日）MC出席商台節目訪問，而助手Yee Yee亦有同行，但Yee Yee只陪同MC到達電台便原車折返，沒有跟隨MC入電台。對於Yee Yee沒有陪伴在場等候的粉絲亦感奇怪，因為往日Yee Yee都會陪伴MC出席各活動，昨日未有陪伴疑因言論而暫避風頭沒有隨MC出席活動。有關流傳MC開show日期問題為緊接陳奕迅演唱會後的問題，MC接受《香港01》訪問時表示：「唔係呢個時間。」

「經理人」Yee Yee只陪同MC到達電台便原車折返 (胡凱欣 攝)

點撃睇Yee Yee的惹火言論：