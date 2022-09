2010年陳豪與Aimee陳茵媺因合作演出劇集《心戰》飾兄妹擦出愛火花,婚後一直相當恩愛是圈中模範夫妻,近日Aimee復出與老公飾演情侶,是日放工自拍頭貼頭合照放閃:「Race you home . #一齊收工」



早前Aimee陳茵媺承認將復出拍劇,更與老公陳豪演情侶令人相當期待。(IG:@aimeechan_official)

阿Mo說多年來兩夫妻每天都會攬攬鍚鍚、每年必安排一次二人世界旅行。(IG:@aimeechan_official)

2013年陳豪與Aimee結婚後育有兩子一女,為全力照顧家庭,Aimee淡出娛樂圈。相隔12年,兩人以夫妻檔上陣拍攝監製陳維冠的新劇《羅密歐與祝英台》,更飾演情侶,亦是Aimee八年前《叛逃》後復出之作。Aimee更剪去長髮剷青look示人。9月23日凌晨Aimee陳豪終收工,戴上一黑一白口罩頭貼頭自拍:「Wow. The last time we finished filming a scene together was over 10 years ago. @moses_chan_ Race you home . #一齊收工(對上一次一起完成戲劇工作已超過十年了)」雖未有親密舉動,但一致笑容甚有夫妻相。

相隔逾十年再一齊拍完戲收工,陳茵媺不禁捉住老公陳豪自拍留念。(IG:@aimeechan_official)

《羅密歐與祝英台》是影視博覽2022,無綫14套新劇中其中一套。