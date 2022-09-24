So Ching每日堅持去醫院照顧阿Mo　好友心痛：佢過得一啲都唔容易

MIRROR七月於紅館舉辦演唱會時發生嚴重意外，事故距今已經兩個月，事件中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在腦神經外科病房留院治療。早前阿Mo的父親李盛林牧師與舞蹈員相約見面，當中出席的舞蹈員表示阿Mo女友兼COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）「瘦至皮包骨」情況令人擔憂，而昨日（23/9）再有舞蹈員細說So Ching現時狀況。

So Ching一直守候在阿Mo身邊為對方打氣。（IG圖片）

舞蹈員Carol昨日於IG現時動態發長文講到，這次事故對So Ching及阿Mo影響極大：「呢件事嘅發生對佢哋嚟講係一個地獄……原本一個美好、甜蜜、充滿夢想的人生，就咁被呢個不知道是否意外的『意外』糟蹋了……」Carol在文中講到So Ching並不是一個堅強的女孩，因此事件發生後，身邊的好友為So Ching的情況感到擔憂。

阿Mo家人和So Ching近日與意外發生當日的舞蹈員見面。（IG@nok_hoi）

So Ching沒有相信中脆弱，反而選擇努力面對，為此Carol大感心痛：「事件發生一個月了，佢每一日都好堅持為身在醫院的Mo作任何準備、陪伴，就算好累、情緒唔OK、好難過，佢每一日都掛住『冇事』嘅微笑去面對、去見呀Mo，而我知道佢真係過得一啲都唔容易，事問一個女仔點樣面對到？佢真係好叻。」最後Carol希望大家可以繼續關注事件，為事件中的受害者討回公道。令他們可以重回以前美好的人生。

Carol心痛So Ching。（IG/@soching_nat）

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