Emily in Paris｜第三季12月中上架　Lily Collins愛情必要二選一

由Lily Collins主演的Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎》(Emily In Paris)自2020年起播出兩季以來均大受觀眾喜愛,日前Netflix突然公開多張第三季的劇照令大批劇迷期待不已,今日(25日)凌晨再突襲公開預告影片,並宣布第三季將於12月21日正式在Netflix上架。



第三季將於12月21日正式在Netflix上架。(劇照)

《艾蜜莉在巴黎》第二季於去年12月上架,事隔九個月終於等到第三季的消息,上季講到女主角Emily(Lily Collins 飾)在新男友Alfie(Lucien Laviscount 飾)返回英國後,發現自己仍對好姐妹Camille的男友Gabriel(Lucas Bravo 飾)有感情,在31秒的最新預告中,一開始Emily就已經掙扎講到:「這是這輩子我做過最艱難的決定!(This is the hardest decision I have ever had to make.)」,而且畫面停留在Emily、Gabriel和Alfie的三人鏡頭中,相信今季Emily一定要迫住二選一。

Emily繼續盤旋於Gabriel和Alfie之間。(IG:@ netflix)

另外,Emily亦在新一季以新髮型回歸,中分頭變瀏海髮型原來由她本人親自操刀,亦讓今季的Emily看起來比之前更加活潑可愛,與之前成熟穩重的她截然不同。另外,她的事業同樣站在人生交叉點,法國上司Sylvie邀請Emily加入新公司令她很掙扎,究竟她會繼續為美國上司Madeline工作,還是換新環境接受Sylvie的邀請,相信12月21日就能揭曉!

