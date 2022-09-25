Emily in Paris｜第三季12月中上架　Lily Collins愛情必要二選一

由Lily Collins主演的Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）自2020年起播出兩季以來均大受觀眾喜愛，日前Netflix突然公開多張第三季的劇照令大批劇迷期待不已，今日（25日）凌晨再突襲公開預告影片，並宣布第三季將於12月21日正式在Netflix上架。



第三季將於12月21日正式在Netflix上架。（劇照）

《艾蜜莉在巴黎》第二季於去年12月上架，事隔九個月終於等到第三季的消息，上季講到女主角Emily（Lily Collins 飾）在新男友Alfie（Lucien Laviscount 飾）返回英國後，發現自己仍對好姐妹Camille的男友Gabriel（Lucas Bravo 飾）有感情，在31秒的最新預告中，一開始Emily就已經掙扎講到：「這是這輩子我做過最艱難的決定！（This is the hardest decision I have ever had to make.）」，而且畫面停留在Emily、Gabriel和Alfie的三人鏡頭中，相信今季Emily一定要迫住二選一。

Emily繼續盤旋於Gabriel和Alfie之間。（IG：@ netflix）

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另外，Emily亦在新一季以新髮型回歸，中分頭變瀏海髮型原來由她本人親自操刀，亦讓今季的Emily看起來比之前更加活潑可愛，與之前成熟穩重的她截然不同。另外，她的事業同樣站在人生交叉點，法國上司Sylvie邀請Emily加入新公司令她很掙扎，究竟她會繼續為美國上司Madeline工作，還是換新環境接受Sylvie的邀請，相信12月21日就能揭曉！

Emily in Paris｜第三季上演混亂四角戀 Lily Collins新髮型獲讚