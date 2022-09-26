任噏亂評｜《2022香港小姐競選》唔完美但誠意十足

《2022香港小姐競選》昨晚（26/09）順利舉行，適逢今年為「香港小姐競選」第50屆，所以無綫（TVB）亦由將軍澳電視城移師至紅館，而幾乎邀請十分多歷屆港姐出現及藝人表演，還有一向鮮少露面唱歌的黎明，以陣容來講可說是星光熠熠。



對觀眾來說結果未必最重要，重要的是節目有沒有娛樂性。（資料圖片）

誠然《2022香港小姐競選》節目播出前宣傳還是略微有些不足，網上有人更說：「如果唔係大會評判王賢誌因為確診去唔到，都唔知今日搞。」終歸節目還是需要一定的娛樂性，對廣大的香港人來說最重要的還是「食花生」而非港姐們為了選美有多努力。就整體以言，話題性比起去年幾屆還是多出不少，有「花生」食就代表有人留意，有人留意就有討論，討論度自然做什麼也水到渠成。

整體上個騷係好睇嘅。（資料圖片）

這邊補充一些資料，《2022香港小姐競選》一屆競選主要有幾個「花生位」。第一個是由初選就開始「紅」到去決賽的1號徐麟，先是憑爆炸頭一鳴驚人，再憑她一口唔咸唔淡的廣東話引起大眾的注意。到了決賽當晚她的表現也十分有趣，走位失準，在問答環節中又多次叫主持用普通話重覆一次問題，傻更更的表現非但沒有被說造作，反而贏得了不少網民喜愛。就算網民開post取笑港姐佳麗也好，總好過同一時間開電視《Summer Girls》零討論度來得好。

唔係話聲夢上台表演唔好，只係個表演太長啦。（資料圖片）

《2022香港小姐競選》唯一令人詬病的在於節目安排，雖然說安排聲夢學員、畢業生上台表演可以加添氣氛和新鮮感，但又是否需要唱足15分鐘這麼多呢？就觀眾角度而言，花時間睇電視機就是為了睇港姐而非聲夢。

四大天王擔任《1992香港小姐競選》表演嘉賓。（網上圖片＠TVB）

有歌星表演並不是錯誤，而是應該將歌星表演融入到香港小姐競選當中。觀眾想睇的是好似《1992香港小姐競選》四大天王一邊唱歌一邊與佳麗共舞的畫面。既然有一大班聲夢新生代上台，是不是應該「度一度」讓歌手唱歌表演環與香港小姐競選更好地融合在一起呢？相信不少人都會有「聲夢騎劫咗個港姐騷」的感覺。

因為當晚門票收益捐贈予香港公益金，所以講到公益金大使黎明。（資料圖片）

黎明唱多幾首歌就好啦。（資料圖片）

為什黎明和草蜢表演的部分又沒有問題？其實好大程度是因為節目太趕時間。需知道因為疫情問題準決賽要被迫取消，變相原先在紅館舉行，只屬於10位佳麗的決賽變成了19位佳麗的競選節目，也可能因為節目臨調動的關係，以往競選都有的才藝表演環節目只草草地剪輯好放在YouTube上播出，並未出現在電視節目上。諗深一層，如果時間有限，是否應該捨去「聲夢」唱歌的部分擠出時間予佳麗們表演才藝？畢竟她們才是當晚的主角，這一班「聲夢」歌手在當晚極其量也算是配角，絕對是可以省量。

兩個騷濃縮做一個騷，算係咁啦！（資料圖片）

老實說，籌備一個大型節目實屬困難，而要在短時間兩個節目要濃縮變成一個又是難上加難。《2022香港小姐競選》雖然不完美，但總算是有話題、有誠意又精彩的節目。