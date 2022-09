謝嘉怡向YouTuber挑機12月中搞泰拳格鬥　起因是回港壓力太大？

港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)早前展開長達三個月的悠長假期,當中更飛往泰國遊玩並學習泰拳(Muay Thai),自此就對這項運動上癮。昨日(26/9)更向YouTuber下戰書,宣布於12月中進行泰拳比試。

早前謝嘉怡放咗3個月長假。(IG/@lisamarie_tse)

昨日Lisa在個人YouTube頻道「Lisa-marie tse 謝嘉怡」上載影片,當中她與YouTuber Pumpkin Jenn表示有重大事件宣布:「We’re going fight Muay Thai(我哋要泰拳比試。)」Pumpkin Jenn解釋事件起因源於Lisa接觸泰拳後,對這運動讚不絕口:「跟住無啦啦out of nowhere,Let’s have a fight(唔知邊到冒出的念頭,等我哋打返一場先!)」二人表示這次決鬥會埋身肉搏,為此將會展開為期12周的訓練:「12月中我哋會打交。」接下來每星期都會拍片分享訓練過程。

二人宣布12月中比試!(YouTube截圖)

可能由於事出突然,因此片中Pumpkin Jenn亦有交代到二人之間的關係:「因為我哋以前住得好近就變成朋友,成日會一齊食飯,所以我先被選中。」隨後又表示:「我哋都去咗旅行,返香港之後覺得好有壓力,想有啲新挑戰。」其實,日前(25/9)Lisa接受訪問時表示:「我一個禮拜打三日,兩日做gym,有時3次有時4次有時5次,但係最多一星期做5日。我覺得做運動係好減壓,打boxing只係一個鐘,嗰一個鐘就係唔使諗其他嘢,好好玩。」未知道以上如此密集的訓練,能否為Lisa在拳擊比試帶來勝算。