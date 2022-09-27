謝嘉怡向YouTuber挑機12月中搞泰拳格鬥　起因是回港壓力太大？

港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）早前展開長達三個月的悠長假期，當中更飛往泰國遊玩並學習泰拳（Muay Thai），自此就對這項運動上癮。昨日（26/9）更向YouTuber下戰書，宣布於12月中進行泰拳比試。

早前謝嘉怡放咗3個月長假。(IG/@lisamarie_tse）

昨日Lisa在個人YouTube頻道「Lisa-marie tse 謝嘉怡」上載影片，當中她與YouTuber Pumpkin Jenn表示有重大事件宣布：「We’re going fight Muay Thai（我哋要泰拳比試。）」Pumpkin Jenn解釋事件起因源於Lisa接觸泰拳後，對這運動讚不絕口：「跟住無啦啦out of nowhere，Let’s have a fight（唔知邊到冒出的念頭，等我哋打返一場先！）」二人表示這次決鬥會埋身肉搏，為此將會展開為期12周的訓練：「12月中我哋會打交。」接下來每星期都會拍片分享訓練過程。

二人宣布12月中比試！（YouTube截圖）

可能由於事出突然，因此片中Pumpkin Jenn亦有交代到二人之間的關係：「因為我哋以前住得好近就變成朋友，成日會一齊食飯，所以我先被選中。」隨後又表示：「我哋都去咗旅行，返香港之後覺得好有壓力，想有啲新挑戰。」其實，日前（25/9）Lisa接受訪問時表示：「我一個禮拜打三日，兩日做gym，有時3次有時4次有時5次，但係最多一星期做5日。我覺得做運動係好減壓，打boxing只係一個鐘，嗰一個鐘就係唔使諗其他嘢，好好玩。」未知道以上如此密集的訓練，能否為Lisa在拳擊比試帶來勝算。