Jeffrey向張敬軒取經學唱歌　黃德斌唔怕新劇對撼TVB：大家好咪好

黃德斌和Jeffrey（魏浚笙）今日（27日）分別以「孫仔」和「年輕版爺爺」的身份出席保險公司發布會。雖然德斌在宣傳短片中是「孫仔」，但現實生活中的他下年就已經60歲，他接受《香港01》訪問坦言自己未有想過退休之後的計劃：「我仲想做，未有本事退休住！」而近年工作量急升的Jeffrey雖然賺了不少錢，不過卻因缺乏投資知識而不懂將錢愈滾愈大，德斌亦插嘴：「你搵我吖，畀哂（啲錢）我，我就幫你！」



黃德斌和Jeffrey出席保險公司發布會。（陳順禎攝）

德斌有份演出的電影《闔家辣》日前宣布「添食」原班人馬開拍《闔家打麻雀》，他坦言非常高興，而且見到香港電影現時景況愈來愈好亦大為感觸：「而家香港電影業整體嘅氣氛都好好，我自己近排都睇咗好多套港產片，真係好有誠意，希望大家可以繼續支持香港電影。」

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Jeffrey與黃德斌主演的ViuTV新劇《百萬同居計劃》昨日公開宣傳預告片，兩人表示透露劇集預計於12月播出，繼《IT狗》和《I SWIM》之後第三次拍劇的Jeffrey坦言對這部劇充滿信心：「有信心，做人最緊要有自信，最緊要大家睇得開心！」該劇播出的時間可能會與無綫（TVB）推出的台慶劇重疊，問黃德斌有沒有信心迎戰好友陳豪主演的《新四十二章》，他說：「而家呢個時代，大家咩戲都會睇，大家好咪好囉！」

Jeffrey主演的《百萬同居計劃》日前公開預告片。（影片截圖）

黃德斌透露與Jeffrey在劇中並沒有太多對手戲。（影片截圖）

由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛、譚凱琪主演的《新四十二章》亦是四套TVB台慶劇之一。（劇照）

以推出首張個人單曲為目標的Jeffrey坦言，現時仍有很多不足，希望可以努力練好自己的歌喉，又透露自己有向現正合作拍電影的張敬軒取經：「我都有打電話問佢意見，但係如果話要教我唱歌，軒公未必有咁多時間，我都費事打攪佢！」