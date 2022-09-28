陳凱琳憶選港姐時被批唔夠師姐靚　鼓勵冠軍林鈺洧用工作證明自己

陳凱琳（Grace）今日（28日）現身中環一間台式手搖飲品店擔任開幕嘉賓，一向喜歡整甜品的Grace更即席露一手表演拉茶，並送給現場其中一名幸運男士。

陳凱琳現身中環一間台式手搖飲品店擔任開幕嘉賓。（梁碧玲攝）

她接受《香港01》訪問時坦言，平時雖然非常喜歡飲珍奶和食甜品，但都會為了維持身材努力去平衡：「自己本身都好好動，好鍾意同個仔出去跑，但我覺得最緊要都係保持一個好嘅心態，唔使話飲一杯就好內疚！」她笑言大仔與她口味非常相近，喜歡飲黑糖鮮奶，作為家長都會讓小朋友多嘗試不同的食物，但不要太過量。

Grace即場表演拉茶。（梁碧玲攝）

Grace正擔任明珠台節目《Love Matters with Grace》主持，她笑言如果有機會的話可以開拍叫《Food Matters with Grace》的飲食節目：「我最拿手都係啲簡單嘅飯餸，番茄炒蛋啊，焗叉燒啊，如果可以嘅話都想去香港其他地方試下其他美食。」

今屆港姐三甲正式出爐，卻引起大批網民批評，稱「以前的港姐美得多」，作為師姐的Grace坦言，「我嗰陣時都係畀人話『都係以前嗰啲更好』，其實年年都會有一啲好與唔好嘅新聞出嚟，我自己都係過來人，希望大家都可以將焦點放喺好嘅一面，唔好淨係睇唔好嘅一面，都要鼓勵下佢哋！」冠軍林鈺洧過去在節目中談及性經驗的影片再度被翻出，Grace希望她將來可以在工作上證明自己，對於不少佳麗因有鄉音而被恥笑，她：「咁我自己都係喺加拿大大嘅，返嚟香港嘅時候就可以好好適應呢度嘅文化同語言，如果你哋睇返我九年前嘅片，都會見到我嘅中文應該係有進步嘅！」