袁澧林貓奴上身拍檔聽到Cut就走　馮允謙拍廣告都要彈結他搵靈感

藝人袁澧林（Angela）與馮允謙（Jay Fung）早前為一個護膚品牌拍攝廣告，今次他們這個護膚品標榜使肌膚變得柔軟緊緻，展現無限賦活再生的年輕面貌，適合繁忙的二人。

藝人馮允謙（Jay Fung）早前為一個護膚品牌拍攝廣告

藝人袁澧林（Angela）早前為一個護膚品牌拍攝廣告

Angela由模特兒跳進影、視界，近期參與收視劇集《I SWIM》，還有衝破三千萬票房的《闔家辣》，向多功能藝人目標進發。默默耕耘，努力終得到回報，Angela近日憑電影《窄路微塵》入圍第59屆台灣金馬獎「最佳女主角」，令小妮子喜極而泣。被稱為「氣質女神」的她，也有女神光環下的煩惱。工作日夜顛倒，穩定的肌膚狀態是她強大後盾，Angela會按照肌膚不同需要，靈活運用不同的該品牌的護膚品。該品牌新一輯拍攝企劃以「海洋的無限潛能」為主題，當日Angela 與拍攝隊伍一大清早便到達一望無際的沙灘取景，雖然烈日當空，但 Angela 一直表現專業，加上護膚品的力量，讓 Angela 可以無後顧地百份百專注拍攝，一幕幕充滿海洋力量的畫面，才得以呈現。之後在室內場地拍攝時，Angela 身邊多了一位拍檔，就是擁有雪白長毛的土耳其安哥拉貓女「玫瑰」。身為貓奴的 Angela，埋位前找緊時間與「對手」混熟，但性格高竇的玫瑰，根本沒有將女神放在眼內，即使在鏡頭前乖乖地「交足戲」，但當聽到導演嗌「Cut」，玫瑰像聽得懂人話般馬上轉身離開，令 Angela 哭笑不得。

袁澧林與拍檔貓女「玫瑰」

另一位主角 Jay Fung在拍攝之前對護膚完全零認知，Jay Fung在每日使用護膚品後，在夜欄人靜之時作歌的Jay Fung也能令肌膚保持健康巔峰，即使通宵寫歌也無懼肌膚狀態不穩定。在今年各大音樂頒獎禮，奪得多個唱作人及男歌手獎項的 Jay Fung曾許下承諾，希望寫更多好歌給其他歌手，期待有一天，在各大流行榜上的十大歌曲，能夠有六、七首歌出自他手筆。Jay Fung今年除舉行了首個個人演唱會，新歌《給缺席的人唱首歌》成績亦相當理想，另一邊廂，為其他歌手創作的歌曲，在各大流行榜亦佔有一席位。現實中，努力還歌債。Jay Fung因為通宵達旦作歌，使用完護膚品後，令肌膚力保不失，Jay Fung更發現原來媽媽一直是該品牌的忠實用家，在媽媽的推薦下開始使用該品牌，皮膚才得以改善。在拍攝當日，導演要求他在烈日下，走到室外泳池旁取景，Jay Fung依然狀態滿分，Jay Fung在休息時間，更向工作人員借用道具結他邊彈邊哼歌，無時無刻找緊創作靈感，讓拍攝現場充斥著他動聽的歌聲。

Jay Fung在休息時間，更向工作人員借用道具結他邊彈邊哼歌

點撃睇Angela同Jay Fung既拍攝花絮：