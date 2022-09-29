MIRROR演唱會｜墮屏意外發生兩個月　So Ching表無奈仍為阿Mo打氣

男團MIRROR紅館演唱會嚴重意外發生至今剛好兩個月，意外令舞者李啟言（阿Mo）嚴重受傷，留醫兩個月。阿Mo因受傷情況嚴重，醒來後需要接受密集式的治療，阿Mo接受治療後暫時未有太大進展。早前一班舞者亦有和阿Mo爸爸李盛林牧師及阿Mo女友So Ching見面，細說當時舞台情況及阿Mo在醫院的近況。

So Ching轉發各舞蹈員的發文指自己都很掛念他們 (ig@soching_nat)

一班舞者昨日（28日）在社交平台發文指事件已經發生兩個月，而主辦公司仍然未有出來交代事件及對阿Mo道歉。阿Mo好友方方更指：「同一樣既天花，可以一夜之閰孌成惡夢。我從來無諗過，我會害怕紅館呢個地方。」而另一位舞者Zisac亦有說：「心想如果有一日再以舞蹈員身份踏上台板，我仲會唔會咁享受，抑或會不停擔天望地，深怕上面幾時會有野跌落黎。」其他舞蹈員亦有在自己的社交平台發文指大家都在等待一個交代。

身為阿Mo女友的So Ching雖然每天來回醫院陪伴阿Mo，早前出席與其他舞者見面時已見精神有點差，在舞者朋友的形容下她仍然很堅強的面對一切。So Ching亦在阿Mo甦醒後更新社交平台，細訴對男友的思念及祝福，昨日So Ching也有在社交平台發交：「兩個月喇，我望住你，我知道我哋無其他選擇，你一定會好番！」So Ching繼續為阿Mo打氣，祈求阿Mo早日康復。