余香凝赴韓分享香港電影文化　被同機旅客拎錯行李搞到心慌慌

余香凝 （Jennifer） 衝出香港殺入韓國，近日以電影《心裏美》主演的身份，出席首爾舉行的《光影浪潮 香港電影新動力》活動，期間更與韓國觀眾近距離交流，讓當地人更了解香港的電影文化。

Jennifer表示︰「好開心可以帶《心裏美》呢部電影去俾首爾嘅觀眾認識，現場反應好好，其中長達一小時嘅問答環節，除咗呢部電影外，仲講到香港唔同電影文化，同埋我本人嘅事。大家都對香港電影好有興趣，好開心韓國嘅觀眾好關心香港電影同埋好鍾意香港電影。」

余香凝 （Jennifer）電影以《心裏美》主演的身份，出席首爾舉行的《光影浪潮 香港電影新動力》活動。

因疫情近兩年多沒有離開香港，今次的韓國之旅Jennifer到埗後即發生小插曲，裝有出席活動靚衫的行李篋竟在機場「失蹤」，因與其他旅客「撞喼」而被拿錯，Jennifer笑言以前從來都冇發生過，直言當時「唔知點算」，她笑說︰「有一個同我一樣嘅篋喺行李帶度轉咗好多次都冇俾人拎，我哋就諗呢個篋嘅主人應該攞錯咗我個篋，仲要當時係凌晨機，我做嘢用嘅衫喺晒入邊，唔知點算啦，好彩機場職員好幫到手，佢哋好快手就搵到嗰個人，係佢踏出機場之前就幫我哋截咗佢。」

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除了工作，Jennifer亦抽空到不同地方打卡影靚相及食韓燒，提到去壁畫村打卡，她笑言如置身於韓劇中，她坦言想進軍韓國市場，她說︰「當然想啦，不過要進修一下韓文，以前都有學過少少好基本嘅韓文，雖然唔多，但係老師都有讚發音都好準。雖然湊女唔知幾時先得閒，咁希望有時間都可以再進修下唔同嘅語言，可以去到唔同地方拍戲，咁就最開心啦。」