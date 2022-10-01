聲夢傳奇2｜趙紫諾奪冠未必絕對　三大原因分析黃洛妍先係大魔王

無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇2》今晚（02/10）舉行總決賽，上一集節目中最後五強，任暟晴（Jasmine）、趙紫諾（Sabrina）、XiX、趙小婷（Pamela）和黃洛妍（Janees）就已經由10強之中誕生。這5位在準決賽均以大比數勝出，其中被喻為「炎明熹2.0」、「大魔王」趙紫諾更以滿分25分「全炒」對手侯雋熙（Duncan）。



無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇2》明晚（02/10）舉行總決賽。（資料圖片）

對比起上一屆，《聲夢傳奇2》最後5強的實力相當平均，例如任暟晴（Jasmine）和趙小婷（Pamela）就sell甜美形象歌聲，頗有上屆姚焯菲（Chantel）的影子，趙紫諾（Sabrina）雖然年齡輕輕，但十分夠power，XiX sell舞技，合作性，黃洛妍（Janees）發揮穩定而且音域廣。

趙紫諾冇乜可能會輸。（《聲夢傳奇2》截圖）

14歲趙紫諾由頭帶到尾

講到比賽大熱，14歲的趙紫諾（Sabrina）可謂是呼聲最高的一位。她在首戰時就已23盞綠燈勝出，幾乎每次演出都會被評審評為歌聲有穿透力、感染力極強。戰積分別是第3集個人23分（最高），多回合PK團戰中以8分落敗，紅、藍演唱會之夜膀出，團戰合唱對決中以一分之微勝出，五強爭位戰以一曲Adele的《Rolling In The Deep》25分勝出。

第二回合，紅隊派出Sabrina夥拍導師Gin Lee合唱《先哭為敬》。

趙紫諾被喻為「音樂神童」

除了歌喉了得，她也有十分豐富的演出經驗，4歲半開始學習彈鋼琴，師承浙江音樂學院鋼琴系副主任（原星海音樂學院鋼琴系副主任）朱楣、中國鋼琴家冼勁松、比利時鋼琴名家博復生，及香港演藝學院鍵盤學系教授黃懿倫等，7歲時已獲英國皇家鋼琴鑑定為八級實力，同年獲邀參加中央電視台《樂童嘉年華》鋼琴獨奏表演。9歲半再獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑，並於去年以12歲之齡考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑），也在內地、香港及國際共四十多個鋼琴比賽中贏得大獎，包括第九屆中國施坦威鋼琴大賽、第4屆德國鋼琴公開賽、2018年「莫札特紀念獎」國際鋼琴公開賽、2018年維也納國際青少年鋼琴選拔賽等。音樂路只可以用「輝煌」兩個字來形容。

趙紫諾歌喉了得。（《聲夢傳奇2》截圖）

趙紫諾試過失準。（《聲夢傳奇2》截圖）

網民勁冧任暟晴

16歲的任暟晴在初出戰時也因為甜美的外表封為「Chantel 2.0」，就連著名音樂人Johnny Yim亦對她讚不絕口，讚她的聲線穩定之餘也有感染力。早前一集播出後，也有大量網民表示「戀愛了」，激讚任暟晴與《我的野蠻女友》中的全智賢十分似樣。除此之外，任暟晴也有ABRSM歌唱8級、及ABRSM鋼琴8級，也曾參加至少十項學界或校內歌唱比賽。

任暟晴真係幾似全智賢。（《聲夢傳奇2》截圖）

節目中雖然任暟晴在初期稍有失準，不過卻是愈唱愈好，在紅、藍演唱會之夜中更以16比9分戰勝了黃洛妍（Janees），五強爭位戰中也以20分大比數勝出。 論表現、聲線絕對不輸「大魔王」趙紫諾，觀眾緣絲毫不輸趙紫諾。

任暟晴有好多fans。（《聲夢傳奇2》截圖）

黃洛妍（Janees）奪得23盞燈，撼贏對手Zayden。（節目畫面）

黃洛妍先係「大魔王」？

要說可以與趙紫諾匹敵的，可能就只有黃洛妍（Janees）。其實她表現一向都十分穩定且亮眼，第5集得到22分，多回合PK團戰9分，紅、藍演唱會之夜團體賽得到17分，團戰合唱對決與趙小婷合唱得到21分成為全場最高分，五強爭位戰以23分勝出。可能是人生閱歷較多，黃洛妍的表現比起趙紫諾更為穩定。

決賽係趙紫諾和黃洛妍之爭。（《聲夢傳奇2》截圖）

黃洛妍愈戰愈勇

雖然團體戰中多次落敗，但論個人戰力屬於三甲人馬，而且愈戰愈勇！在上一集中黃洛妍演唱《溝渠暢泳》更獲得壓倒性讚賞。連JW都忍不住說：「我覺得你將這首歌變成你的版本，特別有原唱在你面前，其實是一個挑戰。低音再加上喊叫，是我聽過最好聽的表演。」

黃洛妍愈戰愈勇。（《聲夢傳奇2》截圖）

曲風多變化更「萬能」

與其他4位參賽者相比，黃洛妍可以駕馭的曲風也更多，例如她在首戰就唱了《Greatest Love of All》，之後又唱了國語情歌《留低鎖匙》，又唱了歌劇名曲《Lady Marmalade》，與趙小婷合唱林憶蓮的《依然》也同樣出色，到上一輪比賽唱出《溝渠暢泳》時更被讚唱得好詔原唱泳兒。

趙小婷（Pamela）也不能忽視。（《聲夢傳奇2》截圖）

趙小婷不可忽視

除以上三位，趙小婷（Pamela）和XiX也相當值得留意，前者在15歲因翻唱Dear Jane「愛情三部曲」而爆紅，曾經翻唱過《心之科學》、《百年樹木》、《如果可以》、《記憶棉》等不少流行曲，更在IG獲本尊衛蘭和Gareth.T（湯令山）留言讚好，而且她和TVB也頗有淵源，早幾年曾經與星夢簽約以網絡歌手身份亮相。「論資排輩」的話其實趙小婷已可被稱為小師姐了。

XiX都好有機會。（《聲夢傳奇2》截圖）

XiX勝在夠青春？

自《聲夢傳奇2》第一場比賽開始，少女組合XiX已經是評審們和觀眾的愛將，由《聲夢JUNIOR》出道的她們，自然比起同屆參賽者多出不少經驗，所以由第一場比賽開始XiX的表演已十分之穩定，評審也十分鍾情於她們的活力可愛。