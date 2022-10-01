COLLAR｜Winka被問及So Ching近況：過多關心可能對佢嚟講係負擔

MIRROR演唱會發生的嚴重事故，至今已經超過兩個月，受傷者之一的舞蹈員（李啟言）阿Mo到現在仍在醫院留醫，其女友是COLLAR成員之一So Ching（蘇芷晴）。近月來，So Ching不但沒有出席COLLAR的團體活動，更不時在社交媒體上「放負」，情況令人擔心。昨日（30/9）So Ching的隊友Winka（陳泳伽）在Instagram開直播，回應網民問題，當中有人留言表示：「阿Mo會好番。」而Winka表示同意，說道：「加油，我哋默默為佢哋加油，我覺得加油有好多種方式，心入面默默為佢哋加油都係一種方式。」

So Ching一直守候在阿Mo身邊（IG圖片）

隨後又有網民問COLLAR七位成員是否有關心So Ching時，Winka表示在這次直播中不斷看到有網民詢問So Ching的近況，她為此表示：「但係其實我會覺得So Ching的近況係點樣，坦白講唔方便由我講，我唔知道當事人想唔想講」，她認為網民真的想關心So Ching可以多留意她的Instagram，以及給予正能量鼓勵，又言：「我覺得提太多唔一定對佢好，可能佢唔鍾意、唔想呢，有時候過多嘅關心可能對佢嚟講會係一種負擔，而我都唔會刻意就住呢啲時候講啲乜，我會覺得唔適合由我去表達。」

Winka開live回應有關SoChing的問題。（IG/@winka_chan）

最後Winka提及到COLLAR多位成員非常掛念So Ching：「我哋都想佢快啲好番，但係呢樣嘢唔係想就得，有啲嘢就係要時間同畀空間。如果大家真係鍾意我哋 COLLAR、鍾意 So Ching、錫So Ching 嘅話，就俾空間佢，希望大家真心鍾意我哋嘅話，會繼續等待我哋，同埋相信我哋會返嚟，完完整整咁返嚟，因為無論咩畤候都好，『8-1=0』。」