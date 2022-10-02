陳凱琳避談雪姨試水溫擬復出　有意進軍兒童市場：會搵媽媽級拍檔

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）今日（2/10）在元朗出席「LBuy兩周年璀璨慶典」，席間司儀吳雲甫與她大玩「真心話大冒險」，選擇「真心話」的她便被要求公開一個與老公鄭嘉穎的小秘密，然後她便自爆與老公第一次親吻的地方是電視城天台！她接受《香港01》訪問時便續指親吻是收工後發生，當時場面充滿氣氛。談到舉辦活動的零售平台有意發展旅行業務，適逢入境已實施免隔離「0+3」政策，問她有否諗過出埠遊玩，她坦言要照護兩名年紀尚幼的兒子，所以未有旅遊打算：「其實我都想去加拿大探細佬，但唔係而家呢一刻，可能係出年先再諗。」

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另外，提到有「富貴KOL」之稱的老友兼生意夥伴雪姨最近疑為復出試水溫，Grace便不欲多談，僅指自己與對方有聯絡，然後又指自己有意搞小朋友產品生意：「會搵啲爸爸、媽媽級嘅做Partner，咁樣會更有聯繫，同畀到人有信心。（想開實體店？）試咗一兩款產品先，睇下做得好唔好至決定，畢竟而家開舖頭比以前難。（做生意唔拍劇？）大家都知拍劇花好多時候，始終我要照顧小朋友，所以都傾向做啲屋企做到嘅工作。」