聲夢傳奇2｜Eric Kwok被指偏坦XiX　欣賞年輕有才華：香港嘅寶

《聲夢傳奇2》音樂選秀節目今晚（02/10）決賽，Eric Kwok和Hanjin陳奐仁接受《香港01》訪問時，均表示不捨，Eric Kwok說：「個感覺好似佢哋讀大學，睇咗佢哋好耐，好似父母咁要let go。真係唔知邊個贏。」



《聲夢傳奇2》總監 Eric Kwok和Hanjin陳奐仁。（梁碧玲攝）

Eric Kwok直說，認為紅隊的學員會勝出。陳奐仁就回答說：「邊個唱得好咪邊個攞獎囉，因為勢均力敵，你真係唔知邊個會跑出嚟。」還笑言：「你問我下個禮拜邊隻股票會升好過啦。今日技術上唔會經過後期，所以台上點樣發生觀眾就會聽到點樣。」

網民指Eric Kwok偏心XiX。（梁碧玲攝）

有網民表示Eric Kwok偏心XiX，他解釋說：「玩啫，因為XiX係好難得嘅，香港嘅寶，咁細個就咁，好impressive，所以我就畀晒所有好嘅嘢佢，其他學員邊個拉我幫手，我都會幫佢。」他表示只是節目效果。他笑言：「邊有總監會第一集就跳出嚟話會偏心。」

節目中Eric Kwok和陳奐仁經常有爭執。（梁碧玲攝）

前幾集節目中Eric Kwok和陳奐仁經常有爭執，陳奐仁開玩笑說：「哈哈，真係唔係好熟。」Eric Kwok說：「我哋又唔係好friend，我覺得我就係唔係好friend，但係又玩得，咁啱就可以做到呢啲效果，唔係個個得，第二個都唔知點窒佢。」陳奐仁續說：「佢好誠實，好似一二三，佢就會講到一二三四五六七，係過分咗，我花咗好多集習慣。But that's him。」