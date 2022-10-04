三台觀看次數報告｜ViuTV終於打贏 TVB 《晚吹》訪問方力申成片王

《三台觀看次數報告》綜合過去星期一至周日(9月26日至10月2日)，TVB、ViuTV、開電視三個台的Facebook 影片觀看次數，上周就出現爆冷情況，ViuTV竟然在觀看次數超越TVB，而且TVB還有劇集《黯夜守護者》結局篇的大前提下都輸給ViuTV，著實係令人意想不到，先公布TVB的觀看次數，主要是討論《愛‧回家 開心速遞》《黯夜守護者》《星光匯聚成翡翠》。

《星光匯聚成翡翠》最多人收看的FB影片，是重溫華仔全盛時期靚仔樣。

《星光匯聚成翡翠》成TVB片王

《愛‧回家 開心速遞》以往是TVB Facebook最多人收看的，但本周只排第三，本周一共有7 條片，一共有174,414觀看次數，最多人收看的是「龔水大戰惡霸鄰居」有47000次收看，劇集《黯夜守護者》雖然上周是結局篇，總共出了11條片，但總觀看之數只得207,766，最多人收看的是20隻精華《幕後大佬終極現身》有45000次收看，這條跑出亦算合理，因為整套《黯夜守護者》唯一懸念就是Final Boss，雖然眾所周知是謝東閔，但都想知答案，所以結果合理。

《幕後大佬終極現身》FB影片為《黯黑守護者》最多人觀看片段。

至於成績最好的節目，就是上周推出的《星光匯聚成翡翠》，這個節目可說是藝人版《尋人記》，回顧幾十年前TVB的經典片段，例如四大天王未成名時的畫面，賣點是集體回憶，所以觀看次數理想，上周只出了5條片，但總觀看次數是242,400，當中最多中觀看是「阮兆祥陳山聰模仿陳百強劉德華出身」有126,000次收看。

方力申上《晚吹》訪問片有超過20.5萬次觀看，認真估唔到。

《晚吹》訪問方力申超過２０萬觀看次數

ViuTV以住主要靠MIRROR加持刷數，但因為演唱會事件，MIRROR 亦淡出了兩個月，過去一周主要靠其他節目「跑數」，有三個節目觀看次數都理想，分別是《食得怪 先好嗌》一共有10條片，總觀看次數221,973，當中最多人觀看是「Hailey食羊眼」有57,000次觀看，第二個多人觀看的是《你是我的後援會》，過去一周出了10條片，總觀看次數256,285，其中陳安立、周志文的影片，有高達99,000，跑出原因估計是標題大膽，引到觀眾按play button，所以影片標題好重要。

標題係咪好重要呢?原本平平無奇內容，因一條標題變得有趣。

而本周能成為三台之中最多人觀看的FB影片，就是《晚吹，有酒今晚吹》嘉賓是方力申，他再爆自己玩交友App的經歷，用「再爆」來形容，是因為他玩交友app，之前都報道過很多次，但可能觀眾善忘還是想回顧，所以有超過20.5萬觀看之數。而《晚吹》今周累計總觀看次數 373,033，成為累計總成績之冠，至於開電視自家節目在FB觀看次數，還有很大進步空間，最多人收看的是娛樂新聞報道的影片，阿嬌阿Sa回港的訪問片有19.9萬觀看次數。

《野人老師》VS《美麗戰場》究竟邊個多人睇?

今周TVB、ViuTV分別有新劇同時段對戰，《美麗戰場》VS 《野人老師》，一套打正旗號玩狗血劇，一套就清新小品+MIRROR成員Stanley , Frankie,兩套不同風格的劇集，宣傳片、精華片究竟邊個會首周先勝一局?敬請留意下周的《三台觀看次數報告》。

點擊各節目、劇集Facebook 觀看次數成績:

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《黯夜守護者》Facebook 影片觀看次數:

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《星光匯聚成翡翠》Facebook 影片觀看次數:

《食得好 先好嗌》Facebook 影片觀看次數:

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《你是我的後援會》Facebook 影片觀看次數

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《晚吹》Facebook 影片觀看次數: