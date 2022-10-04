與炎明熹合唱經典金歌　譚詠麟加持睇好：透過李克勤給予Gigi意見

炎明熹參加選秀節目後一鳴驚人。

炎明熹參加選秀節目後一鳴驚人，曾獲樂壇校長譚詠麟加持點名力讚，二人在TVB五十五周年節目《傳承‧狂歡55：我們的主題曲》中攜手合唱，寄語美好的音樂能得以延續，成為不同年代的集體回憶。55年來TVB創作無數經典劇集，並開創粵語電視流行曲先河，打造無數膾炙人口的經典劇集歌曲。為帶領觀眾經歷「電視歌曲世界」時光機，每集長一小時的《我們的主題曲》邀來原唱歌手獻唱之餘，並會邀請他們憶述當年錄音情況。

炎明熹與校長譚詠麟攜手合唱，灌錄《明天仍要繼續》（劇集《他來自江湖》主題曲）。

在周日首播的《主題曲》，由譚詠麟（校長）及Gigi合唱的《明天仍要繼續》（劇集《他來自江湖》主題曲）足本MV將在節目中作全港首播，日前無綫娛樂新聞台獨家直擊二人錄音情況，自《聲夢》首季已對Gigi讚賞有加的校長，同樣有留意Gigi在《聲生不息》的演出，除大讚Gigi參與後歌藝更趨穩定外，又指自己有透過李克勤給予Gigi意見，並坦言Gigi仍有需要努力改善的地方：「佢有啲廣東話發音好得意，好似喺第二度返嚟，食咗好多咖喱咁，哈哈！」校長又笑言因為自己也是來自火星，故與Gigi溝通零障礙。二人又笑指Gigi姑丈是灌錄歌曲的幕後功臣，皆因除了Gigi要靠姑丈提醒音調外，就連二人的歌詞版本出了錯，姑丈也「眼利」指出，相當厲害！

炎明熹獲校長譚詠麟指導如何唱得更好。

TVB亦密鑼緊鼓籌備即將推出的《經典．傳承》無綫電視55周年大碟，當中收錄了10首經典劇集主題曲及插曲，包括《荳芽夢》、《假使有日能忘記》及《明天仍要繼續》等，所有歌曲更會於各大音樂平台上架，並會陸續於《我們的主題曲》登場。十首歌曲均由著名音樂監製Johnny Yim重新編曲，並以「傳承」為概念邀請兩代歌手攜手合唱，寄語美好的音樂能得以延續，成為不同年代的集體回憶。

譚詠麟指自己有透過李克勤給予Gigi炎明熹意見，並坦言Gigi仍有需要努力改善的地方。