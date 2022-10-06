林鈺洧奪冠軍即封性女港姐　林俊賢指沒有攻擊成份所以不擔心

《2022香港小姐競選》已經完滿結束，冠軍由林鈺洧奪得，林鈺洧是藝人林俊賢的女兒，昨日（5日）無綫（TVB）便訪問了林俊賢的感受。林俊賢多年前是TVB的小生，拍攝過多部經典劇集，後轉移重心至內地發展的他已淡出娛樂圈多年。

林俊賢多年前是TVB的小生，拍攝過多部經典劇集 (影片截圖)

林俊賢指林鈺洧告知參選時曾叫她：「不要玩啦！」林俊賢亦表示有很朋友把林鈺洧參選的片段傳給他，而且她的影片在抖音也上了熱搜榜，所以會看到林鈺洧的表現。但對於林鈺洧拿到冠軍時，他說：「非常驚喜，驚喜到呆咗一下！」而林鈺洧當選後，以前的大膽言論立即被翻出來引起迥響，怎至被封「性女港姐」，林俊賢就覺得沒有攻擊的成份，因為當日節目的話題是圍繞那個主題，加上當時的身份並不是港姐，所以是合理的。林俊賢表示林鈺洧當選後應該會有分吋，會知道什麼能說，所以不擔心林鈺洧。

林俊賢指林鈺洧告知參選時曾叫她：「不要玩啦！」 (影片截圖)

林俊賢表示林鈺洧當選後應該會有分吋，會知道什麼能說，所以不擔心林鈺洧。 (影片截圖)

林鈺洧是林俊賢與第一任妻子所生，中間更斷聯絡多年，是近10年前林俊賢通過社交平台尋找到的。幸好二人感情根基夠厚，所以很快便熟悉起來，林俊賢豁達表示不需要特別找時間陪林鈺洧，但有時間就會見面聯絡感情。林俊賢表示無說過會退出演藝界及幕前工作，更說：「如果有時間或者好玩嘅，我都會參與！」林俊賢亦在尾段感謝大家照顧林鈺洧。