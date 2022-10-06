楊潮凱執導新作《被遺忘的勇氣》獲獎　碌卡搵演員：佢哋真係仗義

香港電影近日接二連三獲得好成積，證明了港產電影也能在影迷之中佔一席位，並不一定輸。



楊潮凱執導新作《被遺忘的勇氣》獲獎。（YouTube截圖）

早前由吳詠珊和楊潮凱聯手執導及編劇的校園愛情電影《喜歡妳是妳》獲得了「香港亞洲電影節2021 - 觀眾票選最佳電影第一名」，「第17屆大阪亞洲電影節2022 ABC TV Award」等多個獎項。原來在2018年年尾吳詠珊和楊潮凱兩位已拍下了另一條電影短片《被遺忘的勇氣》，並於最近獲得「維也納獨立電影節 Vienna Indie Film Festival 最佳短片大獎 Best Short Film Award」亦入選了「 Paris International Short Film Festival」及「Berlin Shorts Award 」。

張紋嘉做女主角。（YouTube截圖）

片尾有首歌都勁好聽。（YouTube截圖）

他接受《香港01》訪問時說：「收到呢個消息好surprice，因為呢個係一條好實驗性短片，嗰時我同Candy（吳詠珊）想試吓拍60年代嘅嘢，所以參加咗政府嘅 創+作計劃，可以同一啲歌手crossover。」

楊潮凱話係「碌卡」搵兄弟幫手拍。（YouTube截圖）

他續說：「條短片前後拍咗4日，因為個budget唔高所以我搵咗好多朋友幫手，特別要多謝張紋嘉，無佢根本唔成事，同埋美術指導陳妙玲過嚟幫手，因為佢用咗好少budget就營造到短片入面60年代呢個效果，真係好厲害。仲有中仔（葉肇中）同孤泣為我哋寫咗首咁好聽嘅主題曲，更要多謝其中幾位演員阿雞，阿Yem同埋Ronald，因為佢哋真係仗義嚟幫手。」

吳詠珊和楊潮凱又攞獎，勁呀。（YouTube截圖）

會否考慮拍成長片？他直言：「當然要睇吓有冇老闆啦，有老闆嘅話呢套戲可以開嘅。因為60年代背景都幾受歡迎。如果開得成，咁我就可以同埋兄弟『玩』多次！」