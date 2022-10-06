謝安琪孖囡囡拍廣告　讚Kakaball做Model勁抵用：報酬係一杯雪糕

謝安琪（Kay）今日（6/10）現身中環碼頭出席意大利環保潮流品牌活動，Kay表示最大的興趣除了是音樂，還有就是關注有關環保的資訊，更會用心教導子女環保的重要性，在接受《香港01》訪問時透露：「我哋屋企有無限咁多嘅樂譜同劇本，我會叫佢哋疊齊攞去回收箱，有好多環保習慣已經成為佢哋生活一部份。」

Kay今日穿上杏色人造羽絨出席活動。（葉志明 攝）

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早前謝安琪與女兒張靖（Kakaball）首度合作拍攝廣告，為自家品牌新系列做宣傳，Kay表示這次機會期待已久：「佢嗰個天然攣髮真係好靚，成日都好想搵啲勁嘅攝影師為佢影輯相，所以今次搵咗佢做宣傳。」而Kay表示自己亦唔執輸，同樣電了一頭攣髮以配合女兒的造型，不過原來背後隱藏另一個故事：「呢一個髮型除咗係襯番Kakaball，仲要係我心目中媽咪全盛時期嘅造型，呢啲咁溫馨嘅元素流露出親子活動嘅快樂。」

而這次的合作令Kay對Kakaball完全改觀：「嗰日天氣好翳焗，又影咗三四個鐘，對於五歲嘅小朋友嚟講係好辛苦，但係佢都好敬業擺咗好多得意嘅動作，仲有啲難度高嘅動作，好似行石仔路呢啲佢都做得好好，令我好驚喜，仲要影咗咁耐呢個Model嘅報酬都係一杯雪糕，真係非常抵用！」

Kay大爆老公每晚喺佢耳邊唱歌準備演唱會，相信到時演出會非常精彩！（葉志明 攝）

張繼聰將於下週六（15/10）舉辦演唱會，Kay大爆老公準備充足：「我每日都聽到張先生彈結他同唱歌，仲喺我耳邊呢一種距離，我已經聽咗佢演唱會有成個幾月，所以我對佢好有信心，佢會做個好精彩嘅演出。」有傳MIRROR 10月復工，被問到張繼聰會否邀請Kakaball的偶像盧瀚霆（Anson Lo）作為演唱會嘉賓時，Kay回應：「阿聰嘅演唱會係唔會有嘉賓，但係朋友就好支持佢，有啲朋友好早已經訂飛，有啲朋友最近騰出空檔想嚟睇，實質有邊幾位朋友我都唔知道。」