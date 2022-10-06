明日戰記｜劉嘉玲謝君豪刪剪片段曝光　大爆古老太發起天幕計劃

《明日戰記》由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演、張家輝友情客串及一眾新世代演員例如胡子彤、朱鑑然、吳肇軒、張文傑及羅浩銘等演出，電影香港票房日前已衝破6625萬，正式成為香港電影史上華語片票房第一位。繼早前吳肇軒戲中B16區難民生活片段發布後引起迴響，今日再有飾演譚冰上校的劉嘉玲及飾演蒼松博士的謝君豪在軍機上的刪剪片段曝光！

今日再有飾演譚冰上校的劉嘉玲及飾演蒼松博士的謝君豪在軍機上的刪剪片段曝光！

片段上見謝君豪遙望窗外，見到B16區正大興土木建造人造溫室──天幕。他慨嘆人類荒謬，急速發展弄病地球後只能做一些「金魚缸」去解決問題，並指出覺得可以有效過濾空氣中有毒物質的「潘朵拉」，是上天給地球的一次機會。而劉嘉玲則只淡淡說到要確保計劃任何情況下被有後備方案，但當謝君豪追問後備方案為何時，劉嘉玲卻未有回答。

謝君豪遙望窗外

天幕計劃簡介

1.計劃起源

科技在飛速發展，我們熟悉的地球卻日漸消亡。當代價一天天逼近，矛盾一步步激化，人類在大自然面前潰不成軍。空氣中佈滿肉眼可見的懸浮物，饑荒、旱災、瘟疫、海洋水位上升、多種物種滅絕，世界人口已在短時間內急速遞減50%，面對如此惡劣的生存環境，僅餘的人類只能依靠有限的資源分配，苟延殘喘地過活。

科技在飛速發展，我們熟悉的地球卻日漸消亡

2050年，全球各地區都派出代表商討應對政策，其中環境保護學權威李綺雯博士（未登場，而李綺雯正是古天樂母親，早前古天樂透露所有天下一電影，都會在出品人一欄加上對方名字）提出興建天幕保護層，長時間保護市民，各地領袖相討後達成共識，支持興建天幕決定，B16區代表李昇獲委派主管這個計劃，這個看似人類最優且唯一的選擇就稱之為——「天幕計劃」，有指古天樂媽媽「李綺雯」會是前傳的關鍵角色。

「天幕計劃」

2.天幕的具體方案

天幕直徑約20公里，柱高約1000米，每個天幕大約可容納150萬人口。天幕除了可以淨化空氣，還能儲存且淨化雨水。這個看似有些鴕鳥政策的計劃確實解決了當下嚴峻的形勢，人們在天幕內可以過上與過去一樣的正常生活。二十多年過去，2055年，全球範圍已落成過百個天幕，惠及過億人口，但這個龐大的金魚缸也並非人們想象的那樣完美無缺。

天幕直徑約20公里，柱高約1000米，每個天幕大約可容納150萬人口。

由於工程難度極高，費時費力且耗資巨大，擁有560萬人口的B16區代表李昇執行時需時較長，到目前為止，也只建成了一個完整的天幕，還有一個正在建造中，天幕啟動的速度遠遠趕不上人類死亡的腳步。B16區沒有拿到入場券的四百多萬人，仍在天幕外的世界苦苦掙扎。