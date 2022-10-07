美麗戰場劇透｜蔣家旻出街會唔會俾人鬧？　又有人死可能係佢殺

TVB台慶劇《美麗戰場》第五集劇透



《美麗戰場》上集講到，家琪（蔣家旻飾）在士多販賣毒品，惟與「艇仔」帳目有紛爭，家琪直接找社團頭目威爺（李成昌飾）談判，還藉機向勇強報復。家寶（陳瀅飾）等人完成公開試，偶遇家明（張馳豪飾），約他到卡拉OK消遣。家寶上洗手間時，被女子琳琳（孫慧雪飾）拉到貴賓房，金牌經理人王一言（陳山聰飾）初見貌美如畫的家寶，遞上卡片欲力捧她當藝人，家寶卻全無興趣。有律師到士多找鍾勝（杜燕歌飾）商討平安大廈倒塌的意外賠償，鍾勝及後得知集團答應賠償二千萬元，但堅決不肯接受條件。已離家多時的惠芳（楊卓娜飾），此時竟在鍾勝家中出現……

偷情偷到返屋企。（《美麗戰場》截圖）

點擊下圖睇更多上集《美麗戰場》精彩畫面：

+ 10

以下內容有劇透，逃生門在此：

美麗戰場｜蔣家旻被摑大快人心 盤點TVB兜巴星場面全部好精彩

美麗戰場｜劇情與MIRROR演唱會意外相似 誓要追究責任拒絕賠償

美麗戰場｜陳山聰造型性似足黃柏高 葉念琛認有從Paco身上拎靈感

美麗戰場｜蔣家旻遭陳嘉輝強吻 一集被摑兩巴觀眾睇到大快人心

《美麗戰場》最新一集講到，惠芳向鍾勝提出移民美國重新開始，卻因沒錢投資當地的超級市場而擔心，鍾勝決定簽訂放棄訴訟同意書，以獲取二千萬賠償金。警員懷疑勝記士多販賣違禁藥物，家寶離開警署後，竟向威爺要求帶家琪回家……裕進（丁子朗飾）欲私下約靜兒（劉佩玥飾）外出，靜兒警告他別傷害小美（陳曉華飾），裕進竟向小美反稱靜兒作主動。惠芳與創發（吳家樂飾）將喝得爛醉如泥的鍾勝送回家，創發竟拉惠芳到浴室溫存，鍾勝撞破二人醜行，盛怒下向創發揮刀；家琪回家直認早知一切，反勸鍾勝成全二人！

劉佩玥俾人屈。（《美麗戰場》截圖）

點擊下圖睇更多下集《美麗戰場》精彩畫面：

+ 9

集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「今晚呢集全部都係圍繞2000萬嘅戲，又有人死，同埋反骨琪大爆發，做咗啲喪盡天良嘅事。」