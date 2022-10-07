MIRROR個唱事故逾兩個月　MakerVille首發聲明：成本非首要考慮

7月28日MIRROR紅館第4場演唱會發生事故至今，已超過2個月，舞蹈員阿Mo李啟言仍留醫，演唱會主辦單位兼MIRROR經理人公司MakerVille，於10月7日中午終首次發聲明回應事件。

MIRROR紅館演唱會因為於7月28日發生重大事故，及後，MIRROR經理人公司MakerVille宣布取消餘下所有演唱會場次。（資料圖片）

事故發生後，外界一直存有大量疑問，質疑踩台時間過短、舞台設計有安全漏洞以致巨型電視跌落台，亦強烈不滿公司漠視表演者安危，開騷前舞蹈員及MIRROR成員相繼出POST指舞台不穩、頭兩場幾位成員在高台上危危乎演出。怒斥事故發生多時，MakerVille一直龜縮未有回應事件。相隔兩個多月，MakerVille終發聲明，強調「委聘製作團隊以經驗為先 成本非首要考慮」。

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聲明全文如下：

演唱會事件發生至今，經已超過兩個月。這段日子，我們並沒有不斷對外交代，好像選擇了沉默，主要原因是希望待政府專家小組及各部門的調查有最終結果，更希望首先專心照顧好傷者的需要。

得悉調查工作已接近尾聲，我們等待調查報告的同時，明白公眾對我們有期望，因此希望盡可能在有限的空間下交代多一些資料：

1. 聘請獨立第三方專家協助調查

事故發生後，公司立即聘請獨立第三方專家協助我們進行調查，了解事件的來龍去脈。我們內部也從不同細節搜羅資料，包括是次演唱會的籌備流程及安排、提交予相關機構的文件及現場檢查報告，以及我們曾建議的一系列額外安全措施等。但由於當中的細節可能涉及調查內容，請理解公司在現階段未能逐一交代。公司明白公眾希望得知上述資料，因此在調查結果公布後，我們將在不影響任何法律程序的情況下向公眾交代更多的細節。

2. 委聘製作團隊以經驗為先 成本非首要考慮

我們在委聘製作團隊時，包括在演唱會擔任關鍵職務的總承辦商及監製，資歷及經驗屬首要考量。是次演唱會的總承辦商在大中華區的演唱會行業有超過30年經驗，曾舉辦超過600場演唱會，近年亦包辦近一半紅館的演唱會。而演唱會監製同樣地擁有豐富經驗，多年來一直替不少一線歌手及組合構思及設計演唱會。我們明白公眾對MIRROR演唱會有極高期許，所以我們選擇委聘被業內視為頂尖的團隊，而絕非選擇較便宜的非一線團隊，成本更非我們首要考慮因素。

3. 盡力協助傷者

事故發生後，我們一直關心三位受傷舞者李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac)，並與他們及其家人聯繫，瞭解他們的需要，及承諾承擔他們的醫療費用及提供其他援助。我們會繼續和他們保持溝通以提供各方面適切的支援。

我們亦特別感恩阿Mo爸爸及家人，願意和我們多次直接、真誠地溝通，他們亦明白公司願意提供包括醫療上及其他方面的協助。大家共同目的只有一個，就是盡力支持阿Mo踏上康復之路。

此外，事發後我們亦有與舞者見面及和舞者代表保持聯絡，並提供所需協助。我們對受事件影響的舞者深感抱歉，舞者一直是我們緊密合作的夥伴，所有舞者與MIRROR一樣，是一個精彩演出中不可或缺的元素，我們承諾會盡力在各方面繼續支援香港的舞者。

4. 初心不變

公司一直致力推動香港的創意工業及表演藝術的方向及決心，不會因是次事故有所影響。當局正檢視舞台製作的監管制度，確保表演者的安全，我們亦會汲取經驗，更加努力，繼續向前。這兩個月，我們展開內部工作流程的檢視，咨詢專家及第三方意見，務求提升工作環境的規格，令台前幕後團隊能更專注作品，讓作品更有靈魂，路走得更遠。

5. 一起成長、一起守護MIRROR

這兩個月，MIRROR成員的身心健康是我們其中一樣重要的工作及責任。MIRROR透過全民造星出道，與我們一起由零開始，共同成長，彼此關係猶如家人。他們有追夢的心，我們竭盡所能，務求給予他們最大的空間、最強的支持、最多的資源。從第一年到第四年，一步一步，一起建立，一起為他們的歌迷帶來能量。

今次事件對公司整個團隊及MIRROR都是沉重打擊，尤其眼見事故對MIRROR歌迷及社會大眾造成的困擾，我們當中的歉意與難過，難以筆墨。

未來，我們會繼續守護MIRROR和他們所代表的一切，為大眾帶來更多希望和能量，以實際行動回應觀眾的期望。

大會主辦單位大國文化及MakerVille