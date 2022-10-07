MIRROR演唱會事故發生逾兩個月　Alton：有種寸步難移嘅感覺

MIRROR的紅館演唱會於7月底發生嚴重事故，受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。事發超過兩個月，一直被指「龜縮」的演唱會主辦單位兼MIRROR經理人公司MakerVille今午（7/10）發聲明回應事件，強調「委聘製作團隊以經驗為先，成本非首要考慮」，更表明「會繼續守護MIRROR和他們所代表的一切，為大眾帶來更多希望和能量，以實際行動回應觀眾的期望。」



公司發聲明後，Alton於今日傍晚時分發文寫下這段時間的感受。（IG/ @altonwongz）

MIRROR個唱事故逾兩個月 MakerVille首發聲明：成本非首要考慮

公司發聲明後，王智德（Alton）於今日傍晚時分發文寫下這段時間的感受，並坦言「唔係一段容易嘅日子」：「最近唔係一段容易嘅日子，並唔係想刻意地消失，而係因為有種寸步難移嘅感覺。郁，又怕被放大。唔郁，又怕大家擔心，唯一可以做嘅就係保持正念，好好照顧好自己，先可以再照顧其他人。喺照顧人同被照顧嘅同時，深深明白嗰種有口難言嘅感覺，係大家支撐着大家嘅時候，有一種照顧叫做『耐心』、『耐性』，我哋都相信要令一切變好係需要時間。之後好多嘢都係需要我哋大家分工合作，只要每粒齒輪都做好，我哋就可以一齊大步向前。有一位同事講過其中一句說話，『要耐性、要努力、要善良。』做到，就已經好好。」粉絲紛紛留言表達對MIRROR的支持：「我哋一直等緊你哋返嚟㗎！一起加油」、「願你們被善良對待」。

Alton坦言：「最近唔係一段容易嘅日子」。（IG/ @altonwongz）