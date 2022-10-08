曾公開感激苗僑偉陪伴走出喪妻之痛　黃日華曬舊照：兄弟想你了

現年64歲的苗僑偉（三哥）近年大幅減產，去年他與太太戚美珍（三嫂）飛到加拿大溫哥華與一對仔女團聚，自此一直留在當地，未有返港，不少網民都曾在社交平台分享偶遇三哥的合照，可見三哥的半退休生活非常歎，不過一班影迷及好友就十分掛念三哥。日前黃日華在社交平台曬出一張與三哥多年前的合照，並留言道：「兄弟想你了。」



苗僑偉（三哥）與戚美珍（三嫂）的一對仔女都在加拿大溫哥華發展。（IG@murphymiu）

黃日華在社交平台曬出一張與三哥多年前的合照，並留言道：「兄弟想你了。」（黃日華Facebook）

相中黃日華及三哥都化上古裝戲妝容，兩人都仍非常青澀，當年苗僑偉、劉德華、梁朝偉、湯鎮業及黃日華都是炙手可熱的人氣小生，差不多同期出道的他們更被封為「無綫五虎」，風魔萬千少女！三哥曾在接受訪問時直言與黃日華感情最深厚，兩人同是低層出身，家庭條件一般，同為TVB第9期藝員訓練班同學，初次相識就已經好投緣：「他很簡單、直率、重情重義，如果做朋友大家算計來算計去就沒什麼意思了，我們就是那種兩個人穿一條褲子長大的兄弟。」

三哥同黃日華初次相識就已經好投緣，兩人都由臨時演員做起，之後一起主演劇集《過客》，迅速走紅。1983年，由黃日華、苗僑偉、翁美玲主演的《射雕英雄傳》播出，在內地和香港都大受歡迎。（視覺中國）

兄弟情盡在不言中！（影片截圖）

識於微時的三哥同黃日華相識超過40年，互相見證着對方成長，前年他們就一起作客TVB節目《諸朋好友》，大談昔日拼搏點滴，期間黃日華更公開感謝好兄弟，陪伴自己走出喪妻之痛：「我最失落最無助時候，三哥收到呢個消息就第一時間問候我，跟住落嚟個幾月佢好多次朝早打嚟問我起身未，去食早餐去飲茶，佢喺呢段時間陪住我、開解我，同埋我太太設靈同出殯兩日佢都好有心到場打點一切，三哥都好義無反顧搵位，所以我喺呢度多謝三哥。說話無須要講太多，做兄弟嘅支持你、扶持你、開解你，我覺得呢樣係任何錢都買唔到。」三哥更拍拍黃日華的膊頭，講道：「唔好講呢啲！放心啦，幾時都喺身邊。」兩人的兄弟情令人羡慕！

黃日華太太梁潔華在前年6月設靈，三哥都有到場打點一切。（視覺中國）