東張西望｜商場停冷氣個多星期　商戶齊呻苦不堪言生意一落千丈

今日（9日）的《東張西望》講到馬鞍山一個屋苑的商場因為冷氣壞足一星期兼沒人維修，令商戶在這個炎熱的天氣中工作苦不堪言，更有商戶表示生意因為冷氣問題而剩下兩成。

商場壞冷氣 (《東張西望》截圖)

馬鞍山一個商場於上月底開始壞冷氣，而當中的商戶馮小姐表示：「因為平時成日都有呢啲事發生呢個商場，即係間唔中每一兩個月就會有一單，成個商場無晒冷氣！」最初以為只是壞一至兩天便會修理好，但今次壞足個多星期，商場內的食肆影響是首當其衝，沒有冷氣客人也不願留低，令生意大受影響。商場的管理公司回覆商戶表示冷氣零件壞了，所以未能提供冷氣，更向他們說所有冷氣都同時壞掉，令商戶大嘆無奈：「租要照交，但做唔成生意。」

商戶馮小姐 (《東張西望》截圖)

業主不停向管理公司投訴，直至第三日才幫商戶租用風機，令炎熱的情況得以微微的舒緩，更有食肆自行租用多部風機挽留顧客。《東張西望》主持親自到該商場進行訪問，表示進去十多分鐘已經覺得焗促，更看見有商戶因此過熱而令情緒都變差，兩名售賣東南亞貨品的店員更因為「心火盛」而十分「嘮嘈」。

連主持都話熱 (《東張西望》截圖)

店員表示：「我哋呢度無風扇，我哋困足十個鐘，朝頭早到而家，焗到成身汗，病咗邊個知？」當她們知道是《東張西望》時，立即反映商場管理處的無能：「呢個商場係爛商場黎！」情緒十分激動，更主動接受《東張西望》訪問，表示她們的店舖雪櫃全部都壞了，是因為過熱的關係，連維修也不建議，所以令她們很生氣。店員更表示原本很好生意的，但因為沒有冷氣及雪櫃令她們連東南亞糕點及食物都不能提供，直接令生意一落千丈。

情緒十分激動 (《東張西望》截圖)

租戶莊先生向《東張西望》表示其實這個商場業權複雜，所以很難一時三刻去處理，被問到長遠怎樣解決時，莊先生表示：「只有離開！」因為經營多年都有遇過不同的問題，但「熱」這個問題真的解決不了，只有離開才可以解決。