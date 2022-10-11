王祖藍兩歲女膽粗粗離家出走超可愛　對話引網民關注：多講粵語

王祖藍與2015年與老婆李亞男拉埋天窗，先後在2018年及2020年誕下Gabby與Hayley兩名女兒，一家人生活幸福美滿。近年王祖藍在內地積極發展，一家四口移居到上海，兩公婆不時會拍Vlog分享有趣的育兒生活，令一眾網友羨慕。昨日（11/10）王祖藍公開Hayley第一次「離家出走」全過程，將於今年12月迎來兩歲生日的Hayley，雖然人仔細細卻非常大膽，推着有半個身大的行李箱往大門口，李亞男馬上為她開門並說道：「拜拜，記得要寫信哦」，Hayley又真的夠膽踏出家門更向媽媽說道：「拜拜！」而正在食飯在姐姐Gabby馬上問到：「她一個人走，她假裝嗎？」

王祖藍全家移居上海 大女入讀頂尖國際學校每年學費近30萬

Hayley人仔細細，已經好大膽！（節目截圖）

被關在門外的Hayley開始在門外大叫：「媽！」李亞男馬上為她打開門，Hayley這次的離家出走僅僅維持數十秒就結束，而正在品嘗美食的王祖藍頭也不回說道：「看你哪一天，長大了真的離家出走，我就放給你看。」帖文後網民紛紛大讚兩位千金非常可愛，不過由於上述對話內容皆用普通話，其中姐姐Gabby的口語水平能力驚人，因此有網民就希望王祖藍作為兩孩之父應該要做示範，更表示：「多啲講廣東話啦」，不過亦有網民為王祖藍平反說道：「人家講普通話怎麼了嗎？」

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