離鄉別井的故事｜Heidi曾患癌怕拖累男友：除咗諗佢諗埋佢屋企人

由金牌監製張志明、簡淑兒（Jessica）主持的香港開電視全新節目《離鄉別井的故事》昨晚（11日）播出的一集繼續講述移居到英國諾定咸（Nottingham）的90後YouTuber Heidi的故事，曾在TVB擔任編劇的Heidi因不幸患癌和焦慮症，在兩年前與男友Chris移居到英國，而原本是投資分析員的Chris亦放棄香港的高薪厚職，陪Heidi移居到當地養病。兩人放下了香港的一切，去到一個全新的環境，Heidi同Chris互相照顧，感情亦增進了不少！



簡淑兒（Jessica）擔任香港開電視全新節目《離鄉別井的故事》主持。（影片截圖）

Heidi直言以前對Chris會有誤解，但去到英國後，雙方有更多時間相處，互相了解：「我哋多咗時間相處，諗多咗嘢，乜都諗一餐，我哋咩性格點解會做咗呢個行為出嚟，有好多誤會就化解咗囉，我哋就更加認識到對方究竟係一個咩人。」由於自己的病情，Heidi坦言曾擔心自己會拖累Chris：「我除咗諗佢，我諗埋佢屋企人添，因為我知道佢爹地媽咪都好想要小朋友，咁但係其實我呢個病係……食呢個藥未必會有小朋友，即係我有諗過佢屋企人會唔會係介意，會唔會想佢搵一個更加後生，更加健康嘅女仔。但佢爹地呢，好support我囉，佢話『唔驚嘅，你有咩都會陪你過，我哋都會畀好多support你。』我覺得佢屋企人係畀咗好多愛我囉，好似有多一個屋企咁樣囉。」

Heidi好感激Chris屋企人支持。（影片截圖）

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Chris更特別錄製了一段影片，向Heidi表白心聲：「我愛你，我知呢個我講得唔夠多，但我而家對住鏡頭講一次。Heidi你太熟悉我喇，走唔甩㗎喇你今次，好難得㗎嘛，搵到一個互相真係了解大家，嗰個了解我諗係唔係話好片面囉，而係基本上你個人個性格做到啲咩，佢都會知我做啲咩，咁正如我了解佢都係一樣，大家磨合得都好完美。」一番說話令Heidi非常感動，原來Chris早在移居英國前已經向Heidi求婚成功！

Chris更特別錄製了一段影片，向Heidi表白心聲。（影片截圖）