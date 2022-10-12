MIRROR休團兩個月復出　So Ching僅關注3位成員IG惹網民揣測

人氣男團MIRROR自從七月底發生紅館演唱會嚴重事故之後休假至今，停工兩個多月之後十二子整理好情緒之後終於正式復工，以治癒系的團體歌曲《WE ALL ARE》重返樂壇，前日（10/10）中午正式公開MV，十二子齊人的同框畫面足以令大批粉絲大受感動：「眼淚停唔到！」

MIRROR新歌《We All Are》 (ig@mirror.weare)

不過由於紅館意外未得到解決，因此仍然有網民密切關注仍然在伊利沙伯醫院留醫的李啟言（Mo），以及其女友兼COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）的心理狀況。最近網民發現So Ching的Instagram僅關注MIRROR當中三位成員，包括李駿傑（Jeremy）、姜濤、及陳卓賢（Ian），而其餘九位成員沒有出現在關注列表中，就連與男友阿Mo非常老友兼跳舞戰友的盧瀚霆（Anson Lo）亦沒有關注，因此惹網民揣測。有人認為事情與紅館意外有關，不過亦有網民認為在紅館意外發生前，沒有人留意過So Ching社交媒體的關注列表，因此根本不清楚到底是她在意外前已經沒有關注這幾位成員，還是在意外發生後才取消關注。

So Ching一直守候在阿Mo身邊為對方打氣。（IG圖片）

值得一提是，前日MIRROR推出新歌後，So Ching就在社交平台上載了一張天空的照片並寫道：「世界變了樣？」，這次同樣獲得網民的關心，但是當中質疑的聲音更大，當中有網民表示：「係咪要全世界停止運作」、「好煩啊」、「呢條女真係好煩，坐道德高地食佢條仔嘅人血饅頭」，認為她不應在這個時候放負。

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