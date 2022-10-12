林鈺洧開腔回應欠債50萬　強調一切都係假：我一張信用卡都冇

《2022 年香港小姐競》冠軍林鈺洧今天（12日）出席最後一個贊助商頒獎的活動，活動中林鈺洧收到了一部相機讓她非常高興，林鈺洧接受《香港01》訪問時說自己一直也想購買相機：「今日收到相機緊係自己用，一直都想買部相機自己用，但我對電子產品都唔太了解，我連手機功能都唔係好識用。」

林鈺洧認係電子白痴。（賴家杰攝）

參選香港小姐後，得到冠軍是有一筆獎金，林鈺洧直言這筆獎金會全數捐贈給慈善機構，她說：「其實暫時未收到筆獎金，都未知道銀碼係幾多，我同自己講收到獎金我係會全數捐出去，我未得獎時候已經係咁諗。個筆獎金真係想拎嚟回饋社會，我覺得呢筆錢唔係我，真係用嚟幫助有需要嘅人。因為參加港姐對我嚟講唔係一份工，係一個經驗，我一直都唔知有獎金。」

而林鈺洧一直有一個夢想，是希望能成立一個慈善機構，「我幾年前已經好想開慈善機構，但我自己就冇呢個能力。一個人就只可以捐下錢、派下飯盒、清潔下垃圾，一個人力量有限，想希望一班人成立一個基金。咁有長輩提議我參加香港小姐，接觸到唔同人，實現自己夢想。」

林鈺洧表示家人唔知佢有呢個夢。（賴家杰攝）

另外早前傳出林鈺洧欠下50萬債務的消息，她立即否認：「首先爭50萬冇可能，因為我一張信用卡都冇，以前有一張都係得$10000信用額，你要爭50萬個信用額都好高，所以係假。有唔開心，我唔知點解有咁多人作出嚟，我都有同比較熟佳麗講點解又會有呢啲新聞，唔開心一定有，會習慣，但情緒一定有。」

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