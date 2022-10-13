姊妹們的國際市場｜王嘉盈爆男仔無可能鍾意平胸：你講咩大話啫！

ViuTV最新的真人騷節目《姊妹們的國際市場》由黃正宜（阿正）及余德丞（Dickson）擔任主持，當中邀請到李昭南、陳海寧、何洛瑤、王嘉盈（嘉盈）及馬曉晴為嘉賓。節目中找來五位外藉人士，和五位女嘉賓配對，看看能否擦出愛火花。穿著性感的嘉盈不論是打扮還是言語上都是節目中最成功令人留意的，更在節目中說出一句「我就係最標準嘅香港女仔」而令一班港女們「嬲爆」，嘉盈在節目上亦有爆出不少金句。

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嘉盈於第二集節目中已經有不少的亮點，在與中牙（中國加牙買加）混血兒Kiva的對答上，嘉盈問到Kiva覺得香港的女生如何？Kiva就表示：「有啲嘈囉﹗」其後Kiva再被問到五位女生之中那一個最吵時，他想都不用想就直接回答是嘉盈。嘉盈之後表示自己是「標準嘅香港女仔」，立即引起網民的反感，在ViuTV社交平台上瘋狂留言：「可唔可以Cut走佢？」、「你只係嘈，好嘈，非常嘈，同埋經常喺人哋講嘢嘅時候插嘴，同埋講嘢唔知點解要勁大動作，呢啲女仔會掃冧曬餐桌上面啲嘢」、「唔止嘈，呢個嘉盈啲粗口仲流利過地盤佬」、「提醒一下王嘉盈：造作過龍就會過火誇張，令人討厭！」負面的評語十分多，看來嘉盈的一句說話便令港女們瞬間怒氣沖沖。其實除了這合說話惹火外，嘉盈更爆出不少金句，在節目開始時嘉盈就說了：「我老闆從來都話我唔係賣靚女，我係賣笑。」、「如果係男仔話鐘意飛機場嘅話我唔會話佢。但我會覺得，你講咩大話啫！」等等勁爆的句子。

嘉盈表示所以男生都喜歡胸大的女生（節目截圖）

但如果有男生說自己喜歡平胸就會覺得為什麼要說謊（節目截圖）

嘉盈一句令港女們「嬲爆」 (節目截圖)

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