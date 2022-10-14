翁虹為囡囡慶祝15歲生日　超高顏值不輸媽咪獲讚：下一位港姐冠軍

前亞姐冠軍翁虹2007年再婚嫁給從事健康管理產業的劉冠廷，兩人育有一女劉蒔（Crystal），昨日是Crystal（小水晶）15歲生日，翁虹特別發文慶祝囡囡生日：「15年前的今天你現在這個時間你已經來到這個世界上了！謝謝你做我的女兒也謝謝你讓我可以有機會成為一個母親的角色！沒有人與生俱來就懂得如何做一個母親怎麼樣一個母親才算及格才算成功～我也在學習中！你已經不是小水晶了已經是大水晶了！希望你就像水晶一樣晶瑩剔透，有一顆玲瓏心具有正能量好好運用發揮助人助己！我的青春美少女生日快樂啊！為你的理想努力奮鬥吧！為準備邁向16歲更上一層樓！加油！」



「小水晶」完美繼承了父母的優良基因！（影片截圖）

「小水晶」眼大大，十分可愛。（微博@劉蒔Crystal）

翁虹更同寶貝女合體拍片，「小水晶」完美繼承了父母的優良基因，眼大大，五官十分標緻，身穿牛仔連身裙的她展現出迷人鎖骨，出眾外形絕對不輸媽咪！雖然「小水晶」未正式出道，但年紀輕輕的她已經氣質出眾，鏡頭表現力十足，不少網民都大讚她愈大愈靚女，絕對有潛質加入娛樂圈發展：「女兒這顏值絕對是香港小姐級別的」、「最美星二代，沒有之一」、「小水晶這顏值秒殺這幾屆所有的港姐」、「盛世美顏」、「下一位港姐冠軍」！