離鄉別井的故事｜失婚筍盤老師自嘲處食物鏈低層：咁辛苦為啲咩呢

由簡淑兒（Jessica）主持的香港開電視節目《離鄉別井的故事》最新一集繼續講述現時在英國曼徹斯特定居的Roby的故事，隻身去英國重新出發的Roby本身在香港是一位中學經濟科老師，這個身份在大眾眼中實屬完美，是很多人心目中「穩定」、「高薪」的工作。不過Roby卻決定以新的身份去到異鄉挑戰自我，並開設了地產代理公司，走上和以往截然不同的道路。



《離鄉別井的故事》最新一集繼續講述現時在英國曼徹斯特定居的Roby的故事。（影片截圖）

由簡淑兒（Jessica）主持。（影片截圖）

Roby在2020年因離婚而陷入人生低潮，為了擺脫不開心的回憶，他決定抛開香港的一切，賣樓兼辭職，去到曼徹斯特重新開始，他更直言希望可以找到人生伴侶，但原來並不容易：「我覺得都係困難嘅，嚟到我覺得佢哋仲係有一啲好保守嘅思想，特別係呢邊白人女性，你自己都睇到的確係好少白人女性嫁畀一個亞洲男士。老實啲講，面嗰浸佢會成日講平等呀、唔好有種族歧視呀，但係去到一啲好切身嘅問題，譬如講婚姻，就算你個伴侶接受到，可能佢嘅屋企人，或者親戚又唔係咁接受喎，我哋好似喺呢個擇偶嘅市場喺食物鏈嘅低層咁樣。」

Roby自嘲處於食物鏈低層，很難找到另一半。（影片截圖）

Roby移民英國後選擇創業，開設了一間地產代理公司。（影片截圖）

Roby移民後開公司做老闆，事業穩定，看似一帆風順，但一個人身在異國，他坦言難免覺得孤單：「特別冬天好快天黑，自己喺屋企，有時都會問自己『我喺呢邊咁辛苦其實為啲咩呢』，有時會有呢啲負面情緒彈出嚟，控制唔到㗎。」Roby移民英國，無法陪伴遠在香港的父母，令他感抱歉：「覺得好似盡唔到嗰份孝心，係有時可以打電話畀佢哋，了解近況，互相溝通，但始終真係住得太遠喇，變咗多一重困難囉，陪屋企人時間少咗都真係一個遺憾。」雖然Roby同親人分隔兩地，但他亦直言移民英國後輕鬆不少，學會享受當下的生活。