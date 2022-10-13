Anson Lo、Jeremy從日本返港　300名粉絲接機險釀人踩人

因演唱會嚴重事故而休團兩個月的MIRROR日前推出新歌《We All Are》，而商台亦宣布由盧瀚霆（Anson Lo）與鄭欣宜合作的《拉闊音樂會 神の拉闊》 ，及12子有份參與的籃球活動《903 ALL STAR季後賽》將會先後在11月舉行，意味着MIRROR將全面回歸幕前。

「教主」Anson Lo與隊友李駿傑（Jeremy）早前飛到韓國及日本旅行，教主亦於今日（13/10）在IG限時動態寫上「last two hours in Japan」，透露旅程快將結束並回港。晚上約8時半，香港機場的接機大堂已有約300名粉絲等候接偶像機，她們穿上粉紅色衫和戴上粉紅色口罩，亦有人手持印有Anson Lo樣子的手牌和Little Anson到場。

好多人到機場接Anson Lo、Jeremy機。（陳順禎攝）

約晚上10時05分，教主與Jeremy步出接機大堂，數百名粉絲隨即蜂擁上前，令他們寸步難行，情況非常混亂，更險釀人踩人意外。機場未有安排VIP通道，縱然有不少人大叫「讓路」，但部份粉絲未有理會，不斷向前擠擁，沿途不時聽到有人大叫「讓路呀，唞唔到氣啦」，兩位主角被人群逼至面容扭曲，而公司加埋機場僅派出不到10位的工作人員協助開路。由接機大堂到停車場本來短短3分鐘路程，教主和Jeremy花了近半小時才成功登上保姆車離開。

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