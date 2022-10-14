姊妹們的國際市場丨李昭南自爆兩度做兵　暗指與已婚男星一段情？

ViuTV真人騷節目《姊妹們的國際市場》由黃正宜（阿正）及余德丞（Dickson）擔任主持，當中邀請到李昭南（Mishy）、陳海寧、何洛瑤、王嘉盈（嘉盈）及馬曉晴為嘉賓。節目中找來五位外藉人士，和五位女嘉賓配對，看看能否擦出愛火花。節目播出後嘉盈的「男仔無可能鍾意平胸」的言論引起網民熱議，不過除了嘉盈之外，Mishy的言論亦值得關注。

姊妹們的國際市場｜王嘉盈爆男仔無可能鍾意平胸：你講咩大話啫！

Mishy深藏不露！（IG/@mishyfish）

現年33歲的Mishy深藏不露，有着強大的家底，其家族經營酒樓生意，上世紀八、九十年代香港著名食府海城大酒樓夜總會及海洋皇宮大酒樓亦是他們的生意之一，此外Mishy還有着高學歷，年幼跟隨家人移民美國，以全額獎學金入讀加州大學大衛斯分校，又以高等榮譽成績畢業於傳播及舞台系，在讀書時期贏過不少西方古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，精通兩文三語又擅長多種樂器的她，在畢業之後在華盛頓的電視台當主播，隨後決定回流香港發展。

Mishy媽媽他同樣參加過「全美華埠小姐」，獲得季軍。（IG/@mishyfish）

2016年，李昭南勇奪「全美華埠小姐」第二公主名銜後，就加入ViuTV做主持人及演員，不過在2020年下半年李昭南希望突破自己，因此向公司申請停薪留職的安排，參加由ViuTV舉辦的真人選秀節目《全民造星III》，不過可惜因為早前患上甲亢，令身體無法亦最佳狀態參賽，40強止步。

節目中，李昭南與中法混血型男黃寶漳（Mixson）約會時大講戀愛觀，當中Mishy自爆鍾意大男人，又言：「但係我已經做過兩次兵，所以我唔想再做兵。」之後更講到自己與前男友的相處：「我可以錫男朋友錫到冇咗自己。」被Mixson問到經歷如此多感情關係，戀愛觀會否有改變時，Mishy表示：「坦白講我係不婚主義，我由頭到尾都好清楚。」以上的對話，令網民想起之前她與吳浩康的一段情。

Mishy表示自己喜歡大男人。（節目截圖）

於2016年Mishy與Deep因為跟隨同一位唱歌老師而認識，拍拖後不時放閃，不過在2018年5月二人在齊齊於社交平台上宣布「分道揚鑣」，結束兩年情。Deep除了在社交平台上宣布「分訊」，更不忘祝福對方，又指：「她陪我走過很多難捱嘅時刻，一直走到現在，心中仍然很愛她，但經過我們深思熟慮後，決定了是時候要分道揚鑣了。」在2019年Mishy推出歌曲《勒索》，當中講到人際關係相處間出現「情緒勒索」問題，不過當時被傳媒問到歌詞是否暗示前度的行為時，Mishy表示沒有承認又沒有否認，只是表示自己確實有寫歌發洩心情的習慣。

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網民諗起她與Deep的戀情。（IG圖片）

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