學是學非︱火博士被爆要求A0女學生幫忙自慰 男方仲屈對方勾引佢

在無綫節目《學是學非》中擔任專家嘉賓，人稱「火博士」的科大化學系講師陳鈞傑（Jason）近日捲入桃色風波，一名女學生Zenobia在其個人IG發文詳細描述與火博士的相識經過，對方更要求A0（從未拍過拖）兼天主教徒的她幫他自慰。



人稱「火博士」的科大化學系講師陳鈞傑在無綫節目《學是學非》中擔任專家嘉賓。（IG圖片）

Zenobia在帖文中提到與火博士相識於2018年，二人因籌備聯校科展而變得熟絡。雖然火博士有女朋友，但仍不時瞞着女友與Zenobia出街，甚至會在科大辦公室攬着她進睡，不過Zenobia只當他是很親密的朋友。

直到2020年9月，火博士與女朋友有拗撬並找Zenobia哭訴指：「我好愛你，但畀唔到名份你，我唔想再咁樣傷害你呀，愛你所以唔想傷害到你呀。」當中提到的「傷害」，就是火博士要求A0兼天主教徒的Zenobia幫他用手自慰，她形容當時非常害怕卻冇膽拒絕：「呢樣亦都係我做得最錯嘅事。」事後，她在教堂不停喊：「覺得自己好污糟。」但當有了第一次後，Zenobia每次與火博士見面，對方都會有同樣要求，朋友Y就教她為保護自己要留證據：「所以我連Jason Chan嘅精液DNA、錄音等等乜都有，每次幫完佢都有將時間記低。」Zenobia續指每次見面後，火博士都以搵女朋友為由急忙離開，她坦言自己次次都是喊着走：「覺得自己好似condom好似香口膠，比人𡁻完鬆。」

Zenobia在帖文中提到與火博士相識於2018年，二人因籌備聯校科展而變得熟絡。（IG圖片）

去到2022年9月，火博士開始要求Zenobia用口幫他自慰，同時又做了很多言語或行為上傷害她的事。她終忍無可忍致電給火博士女朋友：「冇講啲乜特別嘢，只係佢五年後終於知道咗我嘅存在。」她表示火博士為了𠱁回女朋友，在教友面說出很多大話和誣衊她的說話：「包括1.話我勾引佢、2.話我搶佢張信用卡、3.話我好鍾意佢，一心想拆散佢哋。佢仲同當時在場嘅人講，叫佢哋唔好傳出去，我真係聽到呆咗。」她強調：「佢自己話自己忍唔住，要我幫佢，調返轉頭話我勾引佢？」

點撃睇Zenobia留有的證據：

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Zenobia坦言選擇公開事件，有人會覺得是想挽回自己聲譽：「但某程度上其實我都係用緊自己嘅聲譽去承擔、去公開呢件事。有人亦會覺得係我嘅錯，係我冇反抗，係我做第三者抵死。其實啱啱識Jason冇幾耐，喺office跪低幫佢執嘢，佢撥開我啲頭髮想睇我件衫入面，我一切都知道，只不過係唔夠膽反抗。何況之後越嚟越熟，我更加唔敢反抗一個朋友。」她知道自己有很多做錯的地方，但亦上了寶貴的一課：「原來曾經最close最信任嘅朋友，最後都會係傷害你嘅一把刀。」

《香港01》就事件分別聯絡火博士和Zenobia，但暫未有任何回覆，而火博士的IG帳戶亦轉為私人帳戶。香港科技大學（科大）正了解及跟進網上流傳一宗牽涉本校教職員及學生的事件，並已向該學生提供適當輔導；而涉事教職員現正休假，大學已安排其他教職員接替其教學職務。

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火博士與「是非精」的合照：