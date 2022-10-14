全城一叮｜黃紫恩黑絲情挑Eden　長腿鉗到實連伍詠薇都讚性感

黃紫恩同劉展霆呢part貼身舞又真係幾吸晴。

無綫比拼節目《全城一叮》拉來不少自家藝人參與，日前播出一集有黃紫恩（Jojo）與劉展霆（Eden）大跳貼身舞。比賽一開始，Jojo身穿白色短裙加上白色緊身上衣，其後短裙一扯，變成熱褲加黑絲，將Edan推到椅上後，Jojo坐在地上，並將雙腿放在對方腿上，挑剔味十足。其後以雙腿「鉗」實Edan來一個360度大迴環，睇到評審拍案叫絕。二人最後成功晉級。伍詠薇看畢大讚：「兩個都好性感，配合得好有化學作用，我特別鍾意Eden。」

練咗3個星期

Jojo受訪時自爆其實曾因找不到拍檔一度想過退賽，幸好後來在公司偶遇Eden，對方一口答應跟她組隊，Jojo笑謂：「嗰時都唔識佢，識咗5分鐘就決定一齊組隊！」提到舞蹈中有不少遭Eden抬高抬低的高難度動作，Jojo表示給予對方無限信任：「佢話自己好大力，仲話點樣都唔會畀我跌親，呢幾個月佢真係冇整跌過我一次，好多謝佢。」為賽事與Eden苦練了足足三星期的Jojo，不但晚晚練到凌晨唔夠瞓，更練到一對腳「無忽好肉」滿是瘀青，觸目驚心。兩人除了是跳舞拍檔，亦是「湯水密友」，Jojo笑言：「我哋成日夜晚9點練到凌晨3、4點，所以嗰段時間個人有啲虧，媽咪就煲咗啲湯水畀我滋補，我有同Eden Share，隔日佢嫲嫲又煲番啲靚湯畀我，感覺到大家嘅屋企都好支持。」