「十億千金」黃文意昨日(13/10)在社交網站分享張相水着照片,為自己踏入30歲贈慶,她在帖文中用英文剖白榮升「三字頭」的心情,指自己能夠在「二字頭」時於兩間喜愛的學府畢業、在電視台亮相,是有賴於不同人的幫助和啟發:「Now that I am entering my 30s, I hope this coming journey would blossom. To all the people who loved and cherished me in my 20s, I am still that clueless girl who need your guidance.(而家我三字頭喇,希望嚟緊嘅旅程可以繼續如鮮花繼續燦爛綻放,咁多位喺我二字頭時愛惜我嘅人,我仲係嗰位需要你哋指引嘅純真少女)」。

